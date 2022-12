Côte d'Ivoire: Les ressortissants d’Arrah résidant à Agboville virent au RHDP

Professeur Moustapha Brou Cho Julie Eunice, secrétaire départementale du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix(RHDP) Agboville commune, a reçu, le samedi 03 décembre 2022, un important soutien. Celui de l’association des ressortissants d’Arrah résidant à Agboville(ARARA).

Kouassi N’Dri Guillaume, président de l’ARARA: "Arrah a changé de visage depuis quelques années. Cela est à mettre à l’actif du pouvoir RHDP "

« Notre motivation d’adhérer au RHDP est simple. Nous les enfants d’Arrah avons vu ce que le président Alassane Ouattara a fait chez nous. Nos devanciers, nos leaders N’Guessan Ahondjon et Arlette Badou et bien d’autres sont du RHDP. Mieux, le travail qui se fait ici à Agboville se fait aussi à Arrah. Arrah a changé de visage depuis quelques années. Cela est à mettre à l’actif du pouvoir RHDP. Et, en soutenant nos frères et sœurs, c’est le président de la République qu’on soutient, c’est le ministre Dimba Pierre qu’on soutient.

C’est pourquoi, nous disons à notre sœur, à notre femme, à notre belle-sœur, de dire au ministre que ses parents d’Arrah qui sont à Agboville, sont désormais avec lui au RHDP », s’est engagé Kouassi N’Dri Guillaume, président de l’ARARA, au quartier Méricas d’Agboville.

Prenant la parole, la collaboratrice du superviseur régional RHDP de l’opération de révision du listing électoral, Dimba Pierre, n’a pas caché sa joie.

« Chers parents, je tiens à vous dire merci pour l’honneur que vous me faites de me recevoir chez vous. Je suis venue vous saluer et m’enquérir de vos nouvelles en tant que secrétaire départementale du RHDP mais aussi en tant que belle-fille. Vous êtes donc, la première communauté que je rencontre depuis mon élection à ce poste politique. Savoir que le fait que vous avez décidé d’adhérer au RDHP, me rejoint à plus d’un titre et au-delà de moi, le ministre Dimba Pierre. Je me serais déplacée même si c’était une seule personne car en matière d’élections, une seule voix peut faire la différence. Merci beaucoup pour cet engagement que vous prenez de nous suivre au RHDP », s’est félicitée la conseillère régionale en charge des femmes et jeunes.

Le parti au pouvoir, selon elle, est pourvoyeur de développement. « Le train du RHDP est à Agboville et vous faites bien d’y monter car c’est le train du développement, du rassemblement et du vivre ensemble », soutient prof. Moustapha Brou Cho qui avait à ses côtés, son plus proche collaborateur, Mian Kouadio.

Poursuivant, l’enseignante au département d’histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, a rappelé les nombreuses actions de développement réalisées à Agboville et dans toute la région de l’Agnéby-Tiassa.

« Je sais pouvoir compter sur vous parce que les Agnis sont des personnes de parole et d’engagement. Nous allons bientôt procéder au recensement de tous les militants du RHDP. Je compte sur vous pour prendre vos cartes de militants. Avant ça, le processus de révision de la liste électorale est en cours. Elle a démarré le 19 novembre dernier et prend fin le 10 décembre prochain. Alors, faites-vous enrôler massivement pour donner une longueur d’avance à notre parti lors des élections à venir », a-t-elle conclu.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.