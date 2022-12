Burkina : 4 enseignants tués à Bittou, les écoles fermées

Quatre enseignants du Burkina Faso, tués dans une attaque le dimanche 4 décembre 2022, ont reçu les hommages du ministère de l'Éducation nationale.

Burkina Faso : Les autorités honorent la mémoire de 4 enseignants tués

Dans un communiqué émanant des autorités du Burkina Faso, on a appris que la ville de Bittou a été la cible "d'une attaque barbare dans l'après-midi du dimanche 4 décembre 2022". Selon le ministère de l'administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, quatre enseignants ont perdu la vie dans cette attaque.

Birba Yinga, le proviseur du Lycée de Bittou figure parmi les victimes. Les autres victimes sont Yaméogo Issaka, professeur d'histoire-géographie au Lycée départemental de Bitou, Koudougou Grégoire, professeur de maths et SVT et Kaboré Adama, enseignant de français et histoire-géographie au CEG de Bittou.

"En mémoire des victimes, tous les établissements du préscolaire, du primaire, du post-primaire et du secondaire resteront fermés pour la journée du 5 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national", annonce la note.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a salué la mémoire de ces "combattants de l'ignorance et de l'obscurantisme, militants d'une école burkinabè résiliente, soldats de la paix".

Par ailleurs, les autorités burkinabè ont fait savoir qu'un 5e corps a été identifié. Il s'agit de Tougba Moumouni, professeur de sciences physiques au lycée départemental de Bittou. Le bilan des victimes est donc porté à cinq.