Côte d'Ivoire : Les dessous de la bataille entre IB et Guillaume Soro

El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, fait des révélations entre les dissensions entre son mentor et feu Ibrahim Coulibaly dit IB. Le soroiste accuse Alassane Ouattara et ses proches d'avoir dressé IB contre l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Ouattara a-t-il opposé Guillaume Soro et IB ?

Guillaume Soro était la figure de proue de la rébellion qui a attaqué le pouvoir de Laurent Gbagbo en septembre 2002. Ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), il a pris la tête du MPCI (Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire puis de Forces nouvelles. La rivalité entre lui et un certain Ibrahim Coulibaly, surnommé IB, va vite éclater au sein de la rébellion.

Quelques années plus tard, El Hadj Mamadou Traoré, fidèle lieutenant de Guillaume Soro, revient sur la discorde entre IB et l'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara. "Tu sais que ce sont eux qui t'ont mis en conflit avec IB lorsqu'ils ont vu que tu prenais de l'envergure sur le plan international. Ils ont vu en toi un danger pour leur mentor. Il fallait donc te neutraliser", a-t-il révélé dans une tribune dédiée à son leader.

Mamadou Traoré ajoute qu'Alassane Ouattara et les siens ont donc monté IB contre Guillaume Kigbafori Soro. "C'est ce qu'ils ont fait en juin 2004 en faisant attaquer tes positions à Bouaké par Bamba Kassoum dit Kass et par les hommes d'IB à Korhogo. Toi et moi nous savions que ce sont eux qui ont organisé l'arrivée de IB afin de te contrer pour ne pas que tu t'attribues leur victoire. Ils voulaient par cette occasion te faire neutraliser par lui", a-t-il évoqué.

Cependant, Mamadou Traoré révèle qu'Ibrahim Coulibaly a fini par devenir "gourmand" pendant la crise postélectorale de 2010-2011. L'ancien rebelle "a voulu profiter du cafouillage pour s'installer comme chef d'État. Tout le monde a en mémoire sa fameuse déclaration de prise de pouvoirs où il s'est proclamé chef de l'État. Cela n'avait pas été prévu par eux".