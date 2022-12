Côte d'Ivoire: Belmonde DOGO sensibilise les élèves sur les congés anticipés

La Ministre Belmonde DOGO était à l’honneur au Lycée Moderne Cocody-Angré, le 5, premier lundi du mois de décembre 2022, pour une cérémonie officielle de montée du drapeau national.

Belmonde Dogo, une « élève très spéciale », chante l’Abidjanaise au lycée Moderne de Cocody-Angré

L’événement est devenu une tradition pour le Gouvernement ivoirien, chaque 1er lundi du mois, une autorité ministérielle se rend dans un établissement pour une cérémonie de salut aux couleurs et invite les élèves à plus d’engagement en classe et au civisme.

Accueillie avec faste, hier, les élèves du Lycée Moderne Cocody-Angré ont reçu, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde DOGO, pour cette cérémonie de sensibilisation avec en toile de fond le respect des symboles de l’Etat, le respect du drapeau et des institutions ainsi que les autorités qui les incarnent.

Ce fut l'occasion pour la Ministre de revenir sur les scolaires de l'établissement et le niveau scolaire des élèves.

« Le lycée Moderne de Cocody-Angré est un lycée d’Excellence, pour l’année scolaire 2021-2022, ils ont eu de très bonnes moyennes au-dessus même de la moyenne nationale. Nous sommes venues vous dire de continuer ainsi pour l’année scolaire 2022- 2023, avec ce bon niveau. » a conseillé la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

La Ministre a, par ailleurs, invité à tourner le dos définitivement aux perturbations des cours liées aux phénomènes de congés anticipés, en suivant les cours jusqu’aux derniers jours de classe qui est le 23 décembre. Nous repartons rassurer car ils ont pris l’engagement de s’éloigner de ces mauvais comportements qui ternissent souvent leur image. »

Honorés de la présence de la Ministre dans leur établissement, les élèves se sentent encore plus en confiance. « Sa présence et les conseils qu’elles nous a donné m’ont permis d’être plus confiante, et j’ai pris l’engagement d’éviter les grossesses précoces en milieu scolaires et aussi la drogue. » a indiqué Tessou Marilyne en classe de 1ere D 1.

Adiko Achi Gédéon en classe de 3eme 3, ne dira pas le contraire « Les conseils de Madame la Ministre m’ont vraiment boosté et je vais bien travailler en classe et obtenir mon BEPC » a-t-il laissé entendre.

Voilà qui est clair au lycée Moderne Cocody-Angré, cette année l’engagement est pris « Pas de drogue, pas de grossesses mais de meilleurs résultats scolaire »