Mondial Qatar 2022 : La Miss croate Ivana Knöll brise tous les codes

Le séjour de la miss croate, Ivana Knöll, à l’occasion du mondial qatari, ne passe pas inaperçue au regard des restrictions vestimentaires préétablies au Qatar.

Ivana Knöll: "Les Qataris doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion"

Aperçue dans un haut de bikini rouge et blanc et des leggings rouges serrés, la nouvelle miss de la Croatie, s’est attirée l’attention de plusieurs supporters, notamment Qataris. Ceux-ci désapprouvent sa tenue jugée trop extravagante mais ont fini par entourer la Miss, de sourires. A l’ouverture du match opposant le Maroc à la Croatie le 23 novembre 2023, l’habillement de la récente miss Croate ne répondait pas aux critères vestimentaires des Qataris. Et pourtant, étonnante fut la réaction des Qataris à la rentrée de la Miss dans le stade.

Avec leurs téléphones portables braqués sur elle, les Qataris avaient l’air de vivre le moment le plus idéal de ce mondial même s’ils nous disaient le contraire. « Juste pour votre information, ils prennent une photo non pas parce qu’ils l’aiment, mais parce qu’ils n’aiment pas la façon dont elle est mal habillée », a déclaré Mohammed Hassan Al-Jefari, un Qatari, sur son compte Tweeter. Pour lui, cette façon de s’habiller va à l’encontre de leurs valeurs, culture voire religion. Et n’importe quel Qatari local le saurait probablement sans pour autant affirmer le contraire.

Sévèrement critiquée par les Qataris après son apparition spectaculaire, la Miss croate répond avec beaucoup de détermination. « J’étais en colère car je ne suis pas musulmane. Et si nous, en Europe, nous respectons le jihad et le niqab, je pense qu’ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion », a-t-elle lâché.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci