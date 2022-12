Côte d'Ivoire - Titrologie: PDCI, Bédié verrouille royalement son fauteuil

La titrologie de ce mercredi 07 décembre 2022 est marquée par la qualification historique du Maroc en quart de finale du Mondial 2022 et la problématique d’insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire.

Titrologie de Côte d'Ivoire: Le PDCI au bord de l'implosion, 20 millions pour être candidat

Invité mardi à la tribune d’échange ‘’Tout savoir’’ du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), le directeur de l’Apprentissage et de l’Insertion professionnelle au ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Tuo Nangalourou, a devoilé les programmes et parcours de formation et d’insertion de ce département ministériel.

Fraternité matin et bien d’autres journaux relaient la présentation du dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des formés ainsi que les les chantiers de 2023. Le journal gouvernemental indique à cet effet à sa Une de ce mercredi: "Ecole de la 2e chance: 1 000 000 de jeunes à insérer à l’horizon 2030".

Aussi, le Maroc qui a éliminé mardi soir l'Espagne, devient le 4e pays africain de l'histoire en quarts de finale. Cet exploit n’est pas passé inaperçu dans la presse ivoirienne. Chez nos confrères de L'Intelligent d’Abidjan, “le Maroc fait déjà rêver à la première demi-finale africaine” à une coupe du Monde.