Burkina: 1265 milliards FCFA investis dans de grands projets de développement

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, à travers la Direction générale de l’Economie et de la Planification, a tenu, le 6 décembre, la revue des grands projets et programmes d’investissement au Burkina Faso, sous la présidence du ministre délégué, chargé du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORE.

Les grands projets de développement à la loupe du ministère de l’Economie et du Budget

1265 milliards FCFA ont été investis au 30 septembre 2022, dont 202 milliards en 2022, sur un volume financier des grands projets classiques de 4126 milliards FCFA, soit 62 ,8% de l’enveloppe globale des projets et programmes de développement actifs. Il faut noter qu'à la même date, 23% des projets classiques en exécution présentent des performances satisfaisantes, 10% des performances moyennes et 63 % connaissent des difficultés. Ces contre performances sont entre autres liées au contexte sécuritaire, à la défaillance des entreprises et des prestataires de service ; à la remise en cause des consensus fonciers et à certaines questions administratives.

Un plan d’actions pour améliorer l'exécution des projets

Les acteurs de mise en œuvre des grands projets et programmes vont adopter un plan d’actions au cours de la revue, dans l’optique d’améliorer l’exécution efficace et efficiente desdits projets avec les Partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à accompagner la mise en œuvre. Au regard du volume financier engagé pour l'exécution de ces projets, le ministre délégué chargé du Budget, représentant le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, a invité les différents acteurs à mettre un accent particulier sur l’appui technique aux unités de gestion et sur le suivi-évaluation afin d’améliorer davantage l’impact des projets sur les conditions de vie des populations.

Parmi les projets les plus rentables au Burkina Faso, on note les plus emblématiques qui concernent les secteurs de l'Agriculture (production végétale et élevage), des mines, de la promotion immobilière, des énergies renouvelables notamment le solaire photovoltaïque.

Pierre Ouédraogo Rédacteur www.afrique-sur7.ci