Côte d'Ivoire : Pourquoi le Maire de Bodokro a quitté le PDCI pour le RHDP

En visite dans son village natal à Kolikro Ahougnanou dans le département de Béoumi, le dimanche 04 décembre 2022, Koffi N’da Kouakou, maire de la commune de Bodokro et ex membre du bureau politique du Parti démocratique de Cote d’Ivoire (PDCI-RDA), s’est entretenu avec sa population sur les raisons de son adhésion au RHDP.

Koffi n'da Kouakou, Maire de Bodokro : « j’ai choisi d’aller au RHDP pour pouvoir apporter le développement à notre localité »

Elu maire PDCI-RDA pour la commune de Bodokro avant son retrait le 12 septembre 2022 au profit de la famille des Houphouétistes du RHDP, Koffi N’da Kouakou a profité de l’occasion qui lui a été offerte pour solliciter le soutien de ses parents, avant de donner les raisons de sa nouvelle vie politique au RHDP.

« J’ai pris une décision au niveau de ma vie politique. Après avoir mesuré l’importance des travaux que fait le président de la République Alassane Ouattara, j’ai choisi d’aller dans son camp pour pouvoir apporter le développement à notre localité. Donc depuis quelques semaines, je suis membre du RHDP. Je pense qu’avec le RHDP nous allons apporter beaucoup à notre localité et à toute la Côte d’Ivoire. Bodokro est une localité enclavée. Avec notre adhésion au RHDP, le développement va s’accélérer chez nous pour un mieux-être de nos parents, c’est pour cela que nous sommes heureux d’entrer au RHDP », a expliqué Koffi N’da Kouakou.

Et d'ajouter : « je vous demande de porter en prière le président de la République Alassane Ouattara et de me soutenir dans mon choix pour qu’ensemble nous puissions faire chemin ».

Poursuivant, Koffi N’da Kouakou a invité la population de Bodokro à s’inscrire massivement sur la liste électorale.

« Bientôt les élections locales et présidentielles, faites-vous enrôler. Ceux qui n’ont pas de papiers, qu’ils se signalent pour qu’on puisse les aider. La révision de la liste électorale est très importante pour faire le choix de votre candidat », a-t-il exhorté.

Pour rappel, c’est le mardi 13 septembre 2022, au siège du RHDP à Abidjan, que N’da Koffi Kouakou, maire PDCI-RDA de Bodokro, a décidé de rejoindre les houphouëtistes en présentant ses civilités au ministre Cissé Bacongo.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci