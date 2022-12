Danielle Audrey Konaté, Coach en développement personnel, dévoile les secrets du mariage

Malgré un emploi bien rémunéré et une fonction d’analyste financier sénior aux Etats-Unis où elle réside depuis près de vingt ans, Danielle Audrey Konaté trouve toutefois du temps à consacrer à des couples et surtout à des femmes aspirant au mariage. A travers ses réseaux sociaux, elle se donne pour mission de sauver des mariages, réconcilier des couples à travers un coaching inspiré du divin. Pour se mettre au service de son pays, la Côte d’Ivoire, elle animera le 07 janvier 2023, à l’hôtel la Rose Blanche de Cocody-Mahou une conférence portant sur le thème ‘’Pré-réussir mon mariage’’.

Danielle Audrey Konaté, ivoirienne résidant aux Etats-Unis. Comment êtes-vous arrivée au pays de l’Oncle Sam, à quel âge et c'était dans quel objectif ?

Je me suis envolée pour les États Unis en 2007 juste après mon baccalauréat pour les études et j’étais très jeune à cette époque. C’était à l’âge de 20 ans.

On devine que vous y êtes partie pour poursuivre vos études après l’obtention de votre BAC en Côte d’Ivoire. Une fois aux USA, qu'est-ce que vous faites comme formation ?

J’ai fait des études en Business administration et j’ai obtenu mon Bachelor en décembre 2011. Ça n’a pas été facile, vu que j’ai rencontré beaucoup de difficultés vers la fin de mon parcours mais par la grâce de Dieu, j’y suis arrivée.

A quel moment Danielle Audrey Konaté , vous avez senti le besoin d'être active sur les réseaux sociaux ?

Il faut dire que j’ai toujours été sur les réseaux sociaux depuis mon adolescence. J’étais déjà sur les réseaux sociaux à l’époque de HI5, Myspace etc, mais le besoin d’être présente sur les réseaux sociaux pour partager ma foi, exhorter, et encourager des gens par mes messages ‘’Divine talk’’ a débuté en 2017 après l’accouchement de ma fille. Au début, j’envoyais seulement les audios ou des vidéos que j’enregistrais dans le noir (rire) à mes contacts de WhatsApp parce que j’avais honte de m’exposer, j’avais honte des jugements, des critiques etc, des personnes qui m’ont connue par le passé. Mais, c’est mon mari qui m’a encouragé à me présenter sans honte vu le nombre de personnes qui me renvoyaient des retours positifs de mes exhortations.

Pourquoi avoir opté pour le coaching ?

J’avoue que je ne l’ai pas voulu volontairement, mais plus je conseillais des femmes qui m’appelaient ou m’écrivaient en privé, plus la demande augmentait de bouches à oreilles. Je ne me suis moi-même pas rendue compte jusqu’au jour où j’ai réalisé que tous ceux et celles que j’encadrais m’appelaient Coach Danielle. Au départ, je n’acceptais pas ce titre bien évidemment parce que je ne voulais pas qu’on me mette dans un lot, dans un box mais de fil en aiguille, Dieu lui-même en a décidé. Et tout est parti de là par la grâce de Dieu.

Qui vous a inspiré pour le coaching ?

Franchement, je dirai que c’est le Saint Esprit d’abord car c’est lui qui m’inspire tous les sujets que je développe vu que je tire mes exemples de la bible. Et bien évidemment, j’ai des femmes inspirantes que j’admire. Parmi elles, il y a l’évangéliste Joyce Meyer (par ces prédications à la fois crues et remplies de sincérités) et vu l’explosion des réseaux sociaux et du confinement tout y étant centré, cela m’a aussi donné des idées telles que la formation virtuelle ‘’Pré-réussir mon mariage’’.

Avez-vous une anecdote qui vous a vraiment convaincu de rester dans le coaching ?

J’avoue que ce qui me convainc encore plus de rester dans le coaching et d’encadrer ces femmes, c’est leur ignorance sur beaucoup de choses entre autres leur ignorance sur le mariage et ses mystères. Tout le monde aspire à se marier et beaucoup y entrent avec de bonnes motivations. Le mariage en lui-même a déjà ses défis et y rentrer avec des bagages émotionnels compliqueront plus les choses.

Vous animerez le 07 janvier 2023 une conférence à Abidjan. Pourquoi le choix d'Abidjan ? Et quelle sera la particularité de cette conférence ?

Abidjan tout simplement parce que je suis ivoirienne (rire) donc j’ai décidé d’apporter ma connaissance et mon aide en premier à toutes mes sœurs ivoiriennes car je sais qu’elles ont en besoin vu que moi j’y ai vécu pendant un bout de temps. Je connais les défis et les réalités auxquels elles font face au quotidien dans le domaine relationnel (géreuses de bizi, maîtresses, etc). Donc la particularité de cette conférence est de faire d’elles des femmes de FOI, de CONVICTION et de DISTINCTION en passant par un processus de guérison intérieure, d’identité, d’acceptation de soi, et d’éducation sur la sexualité. Afin de faire de leur foyer un havre de paix et non de guerre.

Après cette première conférence, avez-vous d'autres ambitions ?

Oui, bien sûr ! Je veux parcourir les nations et apporter cette lumière et cette connaissance à toutes les autres femmes du monde entier.

Pourquoi est-ce aussi bien de partager toutes ces expériences aux couples ?

Pour déjà leur dire qu’elles ne sont pas seules à avoir vécu ou à vivre des ‘’goumins’’ (rire), des rejets, des humiliations, des ruptures mais qu’il y’a aussi un moyen d’y sortir si elles le veulent réellement et font confiance à Dieu pour la suite.

Êtes-vous mariée, combien d'enfants ?

Oui, je suis mariée et mère de deux enfants.