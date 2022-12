Côte d'Ivoire : 3 Ivoiriens sur 4 sont concernés par la formation et l’emploi

La Côte d'Ivoire fait face à des défis d’insertion socioprofessionnelle qui lui imposent des actions urgentes dont le 1er défi concerne la valorisation du capital. Au moins 76% des 29 389 150 habitants de la Côte d’Ivoire ont moins de 35 ans.

La Côte d'Ivoire déploie des Garages écoles à Abobo, Champs-écoles et fermes-écoles, Chantiers-écoles, etc

Garages écoles à Abobo, Champs-écoles et fermes-écoles, Chantiers-écoles, etc, le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage multiplie les projets en vue de la réduction du chômage des jeunes de 16 à 34 ans.

Invité à la tribune hebdomadaire ‘’Tout Savoir sur’’ du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), le Directeur de l’Apprentissage et de l’Insertion professionnelle au ministère, Nangalourou Tuo, annonce le chiffre de 6 000 apprentis recrutés et en formation dans 42 établissements.

Ces 6 000 contractuels sont placés auprès de plus de 2000 maîtres d’apprentissage dans plus de 700 entreprises engagées sur trois ans, a-t-il indiqué. A travers ces projets, le ministère entend développer les formations par apprentissage et les formations qualifiantes pour faire acquérir aux populations bénéficiaires, les qualifications nécessaires à l’exercice d’un métier, quels que soient leurs niveaux d’étude. Mais aussi, accompagner les formés dans leur parcours d’insertion professionnelle.

Ce sont 650 jeunes qui ont été formés dans le cadre du Projet Grande Distribution en partenariat avec le Consortium des d’entreprises.

Le ministère devrait insérer, à l’horizon 2030, un million de personnes sans emploi ou mal insérées, avec un objectif intermédiaire de 400 000 personnes dans le cadre du PsGouv2 sur la période 2022-2024. Un autre chantier en 2023 concernera l’appui et le suivi de l’insertion des diplômés.

L’apprentissage est donc un mode de formation professionnelle qui comprend deux parcours. Notamment le parcours diplômant qui est ouvert aux personnes âgées de 14 à 27 ans. Il est sanctionné soit par le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) accessible dès la classe de 5ème, le Brevet de Technicien (BT) accessible à partir de la classe de 3ème et le BTS accessible à ceux qui ont au moins le baccalauréat ou le Brevet de Technicien (BT).

Et le parcours qualifiant qui est ouvert à toute personne âgée d’au moins 14 ans (sans limite d’âge maximum), scolarisée ou non est sanctionné par le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pour des formations n’excédant pas douze mois.