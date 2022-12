Musique - Reine Pélagie: "Ce que je pense de Roseline Layo "

Reine Pélagie, l'une des doyennes de la musique ivoirienne, a donné ses impressions sur la jeune chanteuse ivoirienne, Roseline Layo. Ce qu'elle a dit.

Reine Pelagie: "Cela me ferait plaisir que Roseline Layo dise elle-même qu'elle chante comme Reine Pélagie ''

Roseline Layo est incontestablement la grosse révélation au niveau de la musique féminine en Côte d’Ivoire, ces derniers mois. Son premier titre intitulé ‘’Donnez-nous un peu ‘’ a été un véritable succès, avec plus de 18 millions de vues cumulées sur Youtube. De plus, Roselyne Layo est une excellente chanteuse dotée d’une voix exceptionnelle. On se souvient encore de sa prestation en live lors de l’émission Wam sur Life TV. Ce jour-là, Roselyne Layo avait improvisé une chanson qui est, par la suite, devenue un tube. Ce qui a poussé la chanteuse à sortir une autre chanson intitulée ‘’C’est la même phase‘’.

Il y a moins de deux mois, Roseline Layo a dévoilé son tout premier album intitulé ''Elu de Dieu'' qui est déjà adopté par les mélomanes ivoiriens. Ce succès retentissant a permis à la chanteuse ivoirienne d’être nominée aux Afrimma 2022 dans la catégorie: MEILLEURE ARTISTE FEMININE AFRIQUE DE L’OUEST. Cependant, force est de constater que Layo est regulièrement comparée à l'une doyenne de la musique ivoirienne Reine Pélagie. Cette dernière a d'ailleurs dit ce qu'elle pense de la jeune chanteuse au micro de Média Prime.

''Cela me ferait plaisir que cette jeune chanteuse dise elle-même qu'elle chante comme Reine Pélagie. Parce que les chanteuses ivoiriennes, chaque fois qu'elles me voient, me disent que j'ai été une source d'inspiration pour elles. Mais quand elles s'expriment dans les médias, elles citent d'autres noms. Franchement, cela ne fait pas honnête. Le talent est inné mais la voix, c'est à force de la travailler qu'elle s'améliore. J'ai beaucoup bossé. Je me suis fait encadrer par des maîtres afin d'avoir la voix que j'aie. Donc, si on assimile mon timbre vocal à celui de cette jeune chanteuse, je ne peux que la féliciter. C'est dire qu'elle a beaucoup travaillé. Oui, parce qu'elle a choisi la même voie que nous, c'est-à-dire la formation. Ce n'est pas en public que je lui donnerai des conseils. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'elle chante encore plus fort. Ma fille, ça chauffe pas ! C'est ton temps; alors, chante ! Embrouille le tympan des Ivoiriens. C'est ce qu'ils aiment, surtout qu'avec Roseline Layo, c'est du bruit audible. Elle chante bien'', a confié Reine Pelagie.