Film "Hawa" : Maïmouna Doucouré « J’ai écrit le film en pensant à Oumou Sangaré» !

A l’occasion de la sortie du Film Hawa, premier film dans lequel la diva Malienne Oumou Sangaré occupe un rôle principal, nous avons été à la rencontre de la réalisatrice Maïmouna Doucouré.

Hawa: Oumou Sangaré en lumière dans un casting d’acteurs surprenants

Hawa (incarnée Sania Halifa) est le récit initiatique d’une jeune fille albinos, petite fille de griotte (incarnée Oumou Sangaré) dont le destin est sur le point de basculer.

Un film qui met également en lumière un casting d’acteurs surprenants, introduits pour la première fois dans ces rôles et dont les personnages paraissent taillés sur mesure.

César du meilleur Court Métrage 2017 pour Mignonnes – Prix de la Meilleure Réalisation au Sundance 2020, Maïmouna Doucouré n’en est pas à son coup d’essai et arrive encore une fois à surprendre autant par la créativité que par les effets de surprise qui rythment ce film à la fois touchant et intriguant.

Elle répond à nos questions à quelques jours de la première du film.

Ambre Delcroix (AD)

« Pourquoi avoir choisi Oumou Sangaré pour ce rôle ? »

Maïmouna Doucouré (MD)

« Oumou Sangaré est pour moi un peu comme une madeleine de Proust. C’est une voix que j’écoute depuis que je suis petite et en grandissant ses chansons m’ont évoquées un tas de souvenirs. En écrivant ce rôle j’ai directement pensé à elle pour incarner la grand-mère, sans rêver qu’elle accepte aussi simplement ce rôle.

J’ai été à Bamako pour la rencontrer, nous avons fait quelques tests caméra et c‘était l’évidence ! C’était elle ! Avec une telle présence, un tel brio, une intelligence de jeu qui donnait l’impression qu’elle avait fait cela toute sa vie.

J’ai été vraiment impressionnée par cette diva connue après 32 ans de carrière et qui tout au long du tournage a fait preuve d’une touchante humilité : elle s’est vraiment mise au service du personnage ».

AD « Comment avez-vous réussi à convaincre toutes ces personnalités - qui jouent pour la première fois dans un film - d’accepter ces rôles, notamment, Yseult, Thomas Pesquet, Michelle Obama, Oumou Sangaré ? »

MD « En tant que réalisatrice, j’ai toujours incarné mon personnage principal dans la vie réelle. Donc je me suis mise dans la peau de Hawa pour aller chercher toutes ces personnalités.

Je connaissais déjà Yseult donc je lui ai envoyé le scénario. Elle a été touchée par ce rôle et a tout de suite accepté.

Pour Thomas Pesquet, c’était plus compliqué de le trouver sur terre, mais quand j’ai réussi à le contacter, en homme qui aime les challenges, il a accepté de relever celui-ci, d’autant plus que ce rôle était basé sur une histoire vraie de son enfance. »

Ambre Delcroix (AD) « Dans le film, Hawa utilise un jeu de transmission pour les griots, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, existe-t-il vraiment » ?

Maïmouna Doucouré (MD) « Ce jeu est complètement inventé et créé de toute pièce. J’ai travaillé avec une griotte pour comprendre les clés de cet art oral et c’est avec elle que nous avons imaginé ce jeu, comme un rituel, fait avec des animaux brodés sur du tissu, des cauris et une imagination qui nous appartient, mais ce jeu est totalement fictif ! »

AD « Le personnage de Hawa est assez ambivalent, il est à la fois attendrissant et très énervant, pourquoi ce personnage et quel message voulez-vous transmettre à travers elle » ?

MD « C’est un personnage qui a vécu tellement de violences de la part du monde et qui a dû se forger une carapace pour survivre. Pour travailler avec mes acteurs, je les mets dans la peau d’un animal et ce personnage est un peu comme un chat échaudé, prêt à bondir mais qui, on le découvre au fil du film, arrive à être apprivoisée par un seul être sur terre, sa grand-mère.

AD « Est-ce que Michèle Obama joue vraiment dans le film ? »

MD « Pour le savoir, il faut que les spectateurs regardent le film» !

Le film Hawa est à découvrir à partir du 9 décembre 2022 sur la plateforme digitale Prime Vidéo.

Ce récit initiatique met en scène la jeune comédienne Sania Halifa dans le rôle d’Hawa, ainsi que d’incroyables talents comme la chanteuse et compositrice Oumou Sangaré (lauréate d’un Grammy Award), Yseult (sacrée Révélation Féminine de l’Année aux Victoires de la Musique), ou encore l’astronaute Thomas Pesquet.