Côte d'Ivoire: ''Apero Tourisme 225'', un carrefour pour la promotion touristique

La 6è édition d'Apéro Tourisme 225 se tiendra le 16 décembre 2022, à la maison de l’entreprise au Plateau, autour du thème : ‘’Adéquation formation-emploi des jeunes dans le tourisme en Côte d’Ivoire’’.

A l'initiative de Maïmouna Coulibaly, directrice de Moon drive, l'Apero Tourisme 225 est un cadre de rencontre et d’échange sur les problématiques liées au développement du tourisme en Côte d’Ivoire. ‘’C’est un outil incontournable de promotion et de réseautage pour les professionnels et amateurs du tourisme’’, a-t-elle indiqué.

“L’Apéro tourisme 225” se veut également une plateforme d’opportunités pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Cet événement touristique vise à vulgariser les métiers du tourisme auprès des jeunes en quête d'emplois, à créer des connexions d'emplois entre les potentiels employeurs et les compétences dans le domaine du tourisme et à trouver des solutions innovantes pour l'adéquation entre la formation et l’emploi dans le secteur du tourisme.

Sont attendus à ce rendez-vous, les investisseurs, décideurs publics et privés, les représentants d’institutions nationales et internationales, les compagnies aériennes, les faitières du tourisme, les agences de voyage et de tourisme, les établissements privés et publics dans le domaine du tourisme. La cinquième édition s’est déroulée le 25 juin 2022 au parc national du Banco, autour du thème : ‘’Quel modèle d’écotourisme pour un impact socio-économique positif pour nos régions ?’’

