Côte d'Ivoire - Patrick Achi : « Nous allons réussir à bâtir une agriculture compétitive »

Faire passer la Côte d’Ivoire du rang de puissance agricole à celui plus avancé de puissance -industrielle est une quête quasi-quotidienne pour le gouvernement ivoirien. A Bongouanou où il a prononcé ce 09 décembre 2022 le discours de clôture de la 10è édition des Journées de l’Administration Agricole Délocalisées (JAAD), le Premier Ministre Patrick Achi, a réaffirmé cette volonté.

Le Premier ministre Patrick Achi présente les ambitions du gouvernement pour le secteur agricole

« Par notre ambition résolue, nous sommes en train de changer cette puissance agricole en puissance agro-industrielle », a affirmé Patrick Achi. Le chef du gouvernement qui a rappelé que le secteur de l’agriculture est un élément fondamental de la vision « Côte d’Ivoire 2030 » portée par le Président de la République Alassane Ouattara, a affiché son optimisme quant à l’éclosion d’un secteur agricole ivoirien encore plus performant.

« Nous allons ensemble réussir à bâtir une agriculture compétitive et durable. Parce que nous savons que notre terre est une mère nourricière d’une générosité sans limite », a déclaré le Premier Ministre.

Pour matérialiser cette ambition du chef de l’Etat et de son gouvernement, Achi a relevé que le gouvernement a lancé d’importantes initiatives. Ainsi, dans le cadre de la deuxième génération du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA), l’Etat ivoirien a œuvré à la modernisation des pratiques culturales ainsi qu’à l’accroissement du taux de transformation des matières premières en terre ivoirienne. Ces efforts, a souligné le Premier Ministre, ont permis à la Côte d’Ivoire de devenir le leader mondial du broyage de fèves de cacao avec 20% du marché.

Dans son propos, le chef du gouvernement a par ailleurs invité les opérateurs économiques ivoiriens à investir davantage dans l’agriculture. « C’est un secteur rentable », a-t-il assuré.

Abondant dans le même sens, le Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a rappelé les efforts du gouvernement en faveur du monde paysan. Avant d’exhorter les acteurs du monde rural à la cohésion et au travail. Lors de cette cérémonie, un important lot de matériel et d’intrants agricoles, pour un montant de 1,5 milliard FCFA, a été offert aux acteurs du monde agricole.

Avec pour thème « À l’aube d’une agriculture mieux structurée et plus résiliente », cette 10e édition des JAAD, faut-il le noter, a été marquée par des réceptions et des inaugurations d’infrastructures agricoles de nature à améliorer les conditions de travail et de vie des populations rurales.

Pour rappel, ces journées qui ont débuté le 08 décembre 2022, visent à rapprocher l’administration agricole des acteurs du secteur.