Mondial: Messi peut toujours croire en son rêve là où Neymar a échoué

L'Argentine de Lionel Messi a tremblé, vendredi, face aux Pays-Bas (2-2, 3-4 t.a.b.), mais rejoint la Croatie dans le dernier carré du Mondial 2022. Le trône s'est encore dérobé devant Neymar, présenté comme l'héritier de Pelé, Romario, Ronaldo ou Ronaldinho.

Messi et l’Argentine sauvent l'honneur, Neymar comme un roi sans couronne

On connait l’affiche de la première demi-finale du Mondial 2022. Ce sera Croatie-Argentine. Au bout du suspense, à l'issue d’une terrible et irrespirable séance de tirs au but face aux Pays-Bas (2-2, 4 tab à 3).

Passeur et buteur, le numéro 10 argentin a réussi là où Neymar et les Brésiliens ont échoué quelques heures plus tôt face à la Croatie.

Lionel Messi a donné sa première réaction après la victoire, critiquant notamment l'arbitre Miguel Mateu Lahoz:

"On ne pensait pas arriver jusqu'aux tirs au but, on a trop souffert du scénario mais ce sont des quarts de finale de Coupe du monde. On a dû souffrir mais on a réussi à s'en sortir. On a montré qu'on savait jouer, à chaque match, avec la même envie et intensité, l'envie de se battre. Même si on est fatigué, on court pour tous ces supporters qui nous accompagnent. J'étais très déçu lors de l'égalisation, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je ne veux pas parler de l'arbitre parce que je ne pourrais pas être honnête. La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match, il n'était pas à la hauteur. Ce sera très dur face à la Croatie, ils ont de très bons joueurs et il ne faudra pas les laisser jouer."

L’Argentine défiera donc les Croates, mardi soir (20h), pour une place en finale du Mondial au Qatar. Une marche de plus pour la Pulga vers le seul titre qui manque à sa carrière. Mais que ce fut crispant…

Par ailleurs, la superstar brésilienne Neymar a de nouveau chuté en quarts de finale de la Coupe du monde, contre la Croatie vendredi au Qatar, voyant s'éloigner ses rêves de consécration planétaire.

Ses larmes sitôt le tir au but fatal de Marquinhos fracassé sur le poteau du gardien croate, en disent long sur son échec collectif mais aussi individuel.