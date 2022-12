5è pont d'Abidjan: Un chef-d'œuvre régional sur la Baie de Cocody

Le 5e pont d'Abidjan, un chef-d'œuvre enjambant la Baie de Cocody reliant le Plateau à la commune de Cocody, compte parmi les plus beaux ponts d’Afrique francophone et du monde.

Pourquoi le 5è pont d'Abidjan est unique en son genre en Afrique

Partons ensemble à la découverte de ce pont à l'architecture unique en phase avec la nature. Pont à haubans, le 5è Pont d’Abidjan est d’abord unique dans sa réalisation. C’est un type de pont dont le tablier est suspendu par des nappes de câbles, eux-mêmes étant soutenus par deux sublimes pylônes. Structure élevée sur la Lagune Ebrié, l’ouvrage en béton armé est long de 630 mètres pour 25,7 m de large. Au total, ce sont 19 gaines de 5 tonnes chacune qui seront posées dans la construction de ce pont. Ailleurs, les autres ouvrages du même genre prennent des gaines de 800 kg, pour plus de sécurité.

C’est le groupe chinois China Road and Bridge Corporation (CRBC) qui exécutera les travaux pour lesquels la Banque islamique de développement (BID) a prêté les 77,5 milliards F CFA à l’État ivoirien. Avec les constructions adjacentes – échangeurs, deux viaducs et haubans; le coût global des investissements s'élève à plus de 105 milliards FCFA.

Démembrement du Projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, la maîtrise d’ouvrage de ce cinquième pont de la capitale économique ivoirienne est assurée par le groupe Pierre Fakhoury Africa (PFO), qui a conçu l’ouvrage en sous-traitance avec le bureau d’architecture et de design Arcadis. À la fin des travaux, le pont de Cocody doit permettre de fluidifier le trafic dans cette partie d’Abidjan et verra circuler entre 29 000 à 35 000 véhicules par jour. Long de 1,5 kilomètre, l’ouvrage comprend un pont (634 m), un viaduc (260 m), deux échangeurs, leurs bretelles de liaison, les voies d’accès et l’adaptation des voies existantes.