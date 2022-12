Joe Biden rechauffe les relations entre l'Afrique et les États-Unis

Joe Biden convie 49 chefs d'État et de gouvernements africains autour d'un sommet des leaders à Washington. Le président américain et ses hôtes parleront de sécurité alimentaire, du changement climatique, de démocratie et de gouvernance. C'est aussi une opportunité pour les États-Unis de se repositionner sur le continent africain face à l'avancée russe et chinoise.

Joe Biden et son sommet africain

Depuis le dimanche 11 décembre 2022, Joe Biden reçoit des dirigeants africains pour un sommet portant sur la sécurité alimentaire, le changement climatique, la démocratie et la gouvernance. Il est clair que cette rencontre entre le président américain et les 49 chefs d'État et de gouvernements du continent s'inscrit dans la droite ligne de la bataille contre la Russie pour le positionnement en Afrique.

En effet, Joe Biden avait déjà affiché sa volonté de redéfinir la stratégie des États-Unis en Afrique afin de porter un coup à l'avancée russe et chinoise sur le continent africain. Il sera question pour le dirigeant américain de démontrer que son pays accorde de la valeur à sa collaboration avec l'Afrique afin de relever les défis et revitaliser les alliances et les partenaires mondiaux.

Le sommet des leaders a aussi pour objectif de renforcer les liens avec les partenaires africains basés sur les principes de respect mutuel et des intérêts et des valeurs partagés. Il s'agit aussi d'accroitre la collaboration entre les deux parties au niveau des priorités mondiales et régionales.

Joe Biden a adressé une invitation à tous les pays membres de l'Union africaine, à part le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Soudan. "Il est clair qu'on est critiqués par ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir pourquoi on a invité tel ou tel gouvernement avec qui on a des soucis. Mais cela reflète la volonté du président Biden et du secrétaire d'État Blinken d'avoir des discussions respectueuses y compris avec ceux avec qui on a des différences", a laissé entendre Molly Phee, du département d'État américain.

Le sommet se tient du 11 au 15 décembre 2022 à Washington.