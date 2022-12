Affaire Wizkid : Serge Beynaud met Josey en garde

Suite à l'affaire Wizkid qui fait polémique sur les réseaux sociaux, le chanteur Coupé-décalé, Serge Beynaud, a envoyé un message à Josey, la compagne de Serey Dié.

Le célèbre artiste nigérian, Wizkid, est au cœur d'une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux. Attendu dimanche 11 décembre 2022 à Abidjan pour un concert à Sofitel Hotel Ivoire, le chanteur nigérian ne s'est pas présenté à cet événement alors que de nombreux spectateurs l'attendaient dans la salle. Pendent ce temps, l'artiste était à Cotonou au Benin pour un autre concert. Dans une vidéo postée sur la toile, l'on aperçoit l'animateur Willy Dumbo très remonté, donner l'information au public, tout en crachant ses vérités.

'' Il ne faut plus qu'on se foute des ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50.000 Fcfa , 100.000 Fcfa et 150 000 Fcfa, et un individu pareil se fout de nous. Y'en a marre. S'il veut, qu'il reste là-bas, on s'en fou de lui (...)Croyez moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(...) '', a lancé Willy Dumbo.

L'affaire fait grand bruit sur la toile, suscitant de nombreuses réactions dont celle de Serge Beynaud qui a envoyé un message assez comique aux allures de mise en garde à la chanteuse ivoirienne Josey qui a un concert prévu le 17 décembre 2022 à Sofitel Hôtel Ivoire. '' Toi faut pas venir hein, tu vas apprécier '', a prévenu Serge Beynaud dans un message posté sur sa page Facebook. De son côté, Josey a rassuré qu'elle sera bel et bien présente pour son concert dont les prix des tickets sont les mêmes que celui de Wizkid. '' Sinon, famille, moi je suis là hein, je suis sur place ahè vous ici, haaaaaa, Jour J-5 '', a-t-elle indiqué.