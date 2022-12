Treichville: RHDP, Touré Souleymane pour succéder au maire Amichia?

Les partis politiques ivoiriens s’activent pour la désignation des candidats devant porter leurs différentes couleurs lors des élections municipales et régionales de 2023. Au RHDP (parti au pouvoir), les candidatures sont également ouvertes.

Municipales 2023 : Pourquoi le RHDP peut compter sur Touré Souleymane à Treichville

La direction du RHDP ouvre, du vendredi 16 décembre au mercredi 21 décembre 2022, la manifestation des intentions de candidats pour les militants et militantes désireux de se porter candidats pour le compte du RHDP aux élections municipales et régionales de 2023. On apprend également que, concernant les Conseils Régionaux, les Communes de Bouaké, de Korhogo, de Yamoussoukro et du District d’Abidjan, les arbitrages ont été assurés par le Présidium présidé par le Président du Parti, Alassane Ouattara. Dans la commune d’Abidjan - Treichville, le maire Albert François Amichia, après plus de 25 années de règne sans partage, ne sera pas candidat à sa propre succession.

Une bonne occasion pour le parti présidentiel d’enfin rajeunir le visage politique dans la commune en portant son choix sur un candidat qui, en plus d’avoir prouvé son engagement politique, est capable de relever les défis actuels en apportant du sang neuf à la commune. A Treichville, il suffit d’un petit sondage effectué au sein des populations, pour savoir que le nom Touré Souleymane apparait sur toutes les lèvres. Longtemps au service des populations, TS, comme l’appellent les intimes, traine derrière lui, une longue expérience pour avoir été successivement 6è puis 5è Adjoint au Maire de Treichville en charge des question des jeunes, sous la mandature 2013-2018 du Maire François Amichia.

Actuel conseiller spécial du secrétaire départemental du RHDP - Treichville, Touré Souleymane qui est avant tout un enfant de Treichville où il a acquis les valeurs qui régissent la vie sociale et communautaire, détient le meilleur profil pour succéder à François Amichia. Arrivé deuxième lors des élections municipales de 2018, Touré Souleymane n’a pas cessé de s’impliquer dans la gestion communautaire de la cité N’zassa, à travers des actions en faveur de toutes les couches de la population. Toujours au contact des habitants de la commune, TS a fini par forcer l’admiration de la population pour devenir au fil du temps, un vrai modèle pour la jeunesse communale à qui il a transmis ses valeurs d’humilité, de courtoisie, de respect de l’autre et surtout de disponibilité.

Imprégné des questions électorales, c’est à juste titre qu’il a été fait Directeur de campagne associé de la candidate du RHDP, Amy Toungara, lors des dernières législatives de mars 2021. Des élections qui se sont soldées par la victoire écrasante du RHDP, sa famille politique qu’il a toujours servie avec loyauté. Au moment où le maire François Amichia prend sa retraite politique, c’est en cet homme sociable et accessible, que les populations, plus particulièrement les militants du RHDP, placent tous leurs espoirs. Reste à savoir si la direction du parti l’entendra de cette même oreille.