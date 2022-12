Côte d’Ivoire: Pourquoi Coulibaly Amadou a reçu le Grand Prix du manager citoyen

L’Organisation panafricaine Life Builders a décerné à Coulibaly Amadou, Pdg de SEAFEM et 3è adjoint au maire de Sinématiali, le Grand Prix du manager citoyen pour ses actions sociales et de développement. C’était le samedi 10 décembre 2022 à Yamoussoukro.

Coulibaly Amadou distingué pour ses actions sociales et de développement

« Félicitation à vous. Vous êtes un grand exemple pour la jeunesse. Cette dernière à qui cette soirée a est dédié, doit suivre l'exemple de tous ceux qui sont primés aujourd'hui. Des mots fort ont été prononcés. Les panelistes ont parlé de vision. Il faut avoir une vision. Sans elle, vous ne pouvez pas y arriver. Elle est la lumière et la lanterne qui nous motive », a déclaré le Général Soumaïla Bakayoko, en remettant Coulibaly Amadou, son prix. Selon Sylvain N'guessan, le président de Life Builders, la distinction du Pdg de SEAFEM, tire ses raisons de ses nombreuses actions sociales et de développement, à savoir la construction d’écoles primaires et secondaires, les aides pour les frais de scolarité, les assistances sanitaires aux populations, les appuis aux femmes et aux jeunes pour des activités de revenus.

« Le but de tout entrepreneur est de gagner de l'argent. Mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui impactent positivement la communauté par leurs actions. Coulibaly Amadou dit Arnaud est de cette trempe. Life Builders veut, à travers cette distinction, reconnaître ses efforts pour apporter l'éducation à des milliers d'enfants et la santé aux populations. Mieux, par le biais de son entreprise, il a créé des emplois qui permettent à de nombreuses familles de vivre dignement », a fait savoir Sylvain N'guessan. C’était en présence de plusieurs autres personnalités et chefs d'entreprise distingués, entre autres Cissé Sindou, le président du conseil régional du Folon qui a ravi le Grand Prix du meilleur manager de Région, Sanogo Moustapha, le Pdg de Al Sanogo qui a obtenu le Grand Prix du meilleur manager du secteur de l'immobilier, et Doumbia Assata, la Pca de l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui (ECAM), qui est repartie avec le Grand Prix du secteur agricole.

« Je suis doublement honoré de recevoir mon trophée des mains d'un grand serviteur de l'État, en la personne du général Soumaïla Bakayoko, Pca de la société ivoirienne de raffinage (SIR) et ex-Chef d'état-major de notre armée. En agissant en faveur de mes frères et sœurs, je ne savais pas que j'étais suivi. Je ne faisais que le devoir que mes parents m'ont appris. Le partage et la solidarité avec son prochain. Je veux, donc, dédier cette récompense à parents, à mon épouse et à l'ensemble des populations de Sinématiali pour m'avoir adopté. Je ne saurais célébrer cette récompense sans remercier, également, le ministre Fidèle Sarassoro, le Directeur de cabinet du Président de la République », s’est félicité Coulibaly Amadou.