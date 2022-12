Mali: Les nonuplés maliens de retour à Bamako, 1 an après leur naissance

Adama, Oumou, Hawa, Kadidia, Fatouma, Oumar, Elhadj, Bah et Mohamed, nés le 4 mai 2021 dans une clinique à Casablanca au Maroc, ont surpris le monde, une première après les sœurs siamoises Bissie et Eyenga du Cameroun. Les neufs frères et sœurs d’un an et demi, rentrent ce lundi 12 décembre 2022 à Bamako d'où une délégation du gouvernement est venue pour accompagner et organiser le retour de Halima Cissé et ses nonuplés.

Abdelkader, père des nonuplés: "Ils rampent tous maintenant. Certains sont assis et peuvent même marcher »

Ce fut une grande découverte pour le corps médical malien, deux jours avant la naissance des bébés, ce sont des sage-femmes surprises de voir neufs bébés d’une seule et même grossesse. Il s’agissait d’Halima Cissé 26 ans, natif de Tombouctou, une commune du Mali, et femme d’un officier de l’armée malienne. Bien avant l’accouchement des nonuplés le 4 mai 2021, Cissé fut transportée aussitôt par avion, destination le Maroc, sur décision du gouvernement malien compte tenu du manque de soins spécialisés aux neufs nouveau-nés en chemin. Dans certains pays du tiers monde où l’avortement est légalisé, sur les naissances multiples, il est conseillé aux mères ayant plus de quatre fœtus à la fois d'en interrompre certains avant l’accouchement, ce qui n’est pas le cas au Mali, il fallait donc trouver une solution.

Les bébés d’Halima, dont cinq filles et quatre garçons sont nés à 30 semaines à Casablanca. A leur naissance, Mohamed et ses autres frères et sœurs « pesaient entre 500 g et 1 kg », annonçait le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique Ain Borja de Casablanca. Contre toute attente, les nonuplés ont battu le record du monde Guinness du plus grand nombre d'enfants nés en une seule naissance et à avoir survécu malgré les risques de santé qu’ils encourent.

Ainsi, après plusieurs jours passés dans ce que Abdelkader Arby, leur père décrit, « appartements médicalisés » appartenant au propriétaire de la clinique, mis à leur disposition, Cissé Halima et ses neufs bébés vont finalement regagner le Mali ce lundi 12 décembre 2022, à l’aéroport de Bamako. Des images montrent une mobilisation constante des amis, parents, proches de la famille d’Abdelkader et certains membres du gouvernement malien pour accueillir l’officier de l'armée malienne et sa famille. Joint au téléphone par un confrère de Radio France Internationale (RFI), le dimanche 11 décembre 2022, le couple se dit très heureux de pouvoir enfin rentrer tous ensemble au Mali.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci