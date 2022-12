Côte d'Ivoire : Le ministère des Eaux et Forêts lance un recrutement

Le ministère des Eaux et Forêts lance le recrutement exceptionnel d'agents techniques des eaux et forêts au titre de l'année 2022, a-t-on appris dans un communiqué officiel.

Côte d'Ivoire-Recrutement au ministère des Eaux et Forêts, 1 000 places disponibles

Au titre de l'année 2022, il est lancé un recrutement exceptionnel d'Agents techniques des Eaux et Forêts (ATEF) pour les emplois d'Assistant des productions végétales et animales (APVA) pour 25 places et de Moniteur des productions végétales et animales (MPVA) pour 975 places.

