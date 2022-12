Didier Drogba et Bill Gates se retrouvent au Qatar: Des internautes s'en prennent à Idriss Diallo

L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a pris part à un événement à Doha au Qatar en compagnie de Michael Essien, David Beckham et du célèbre entrepreneur américain, Bil Gate. Les photos de cet événement, postées sur la toile, suscitent de nombreuses réactions.

Didier Drogba impressionnant au Qatar

L’ancien milieu de terrain ghanéen, Mickael Essien , a posté des images d’un événement prestigieux auquel il a pris part à Doha au Qatar où se déroule actuellement la Coupe du Monde 2022.

‘’ Événement sur le pouvoir de l'innovation à Doha avec un invité de marque rendant hommage à des personnes incroyables qui ont été de grands innovateurs pendant la pandémie. Merci pour l'honneur", a écrit l’ancien joueur qui rendait ainsi hommage au célèbre entrepreneur et milliardaire américain, William Henry Gates III, dit Bill Gates, l’un des hommes les plus riches du monde, classé en 2021 par le magazine Forbes, 4e fortune du monde avec 124 milliards de dollars.

Et l’on pouvait apercevoir sur les images dévoilées par Mikael Essien, d’autres légendes du football, telles que l’Anglais, David Beckham, mais surtout l’Ivoirien, Didier Drogba qui se tenait aux côtés de Bill Gates.

Ces images sont devenues vitales sur la toile suscitant la réaction de plusieurs internautes qui ont toujours en mémoire la défaite de l’icône nationale du football ivoirien lors des dernières élections à la Fédération ivoirienne de football (FIF).

‘’ Drogba qui joue avec Bill Gates, Essien et Beckham alors que la FIF a juste besoin d’un contrat publicitaire pour se relancer. C’est ce qu’on appelle "je te laisse déployer ton programme", a ironisé un internaute quand un autre écrivait : ‘’ Didier Drogba en compagnie de Bill Gates, Michael Essien et David Beckham.... Ç'est ça on dit quelqu'un a carnet d'adresses là.... Pendant ce temps, les gens de la Fif ont reporté, sans aucune explication, les championnats de divisions régionales et de districts, qu'ils avaient eux-mêmes programmés pour novembre 2022. Est-ce que les gens là ont l'argent pour organiser les championnats là même? En tout cas, notre dynamique président de la Fif, Yacine Idriss Diallo, a trop multiplié les contacts au Mondial...Photos, il a pris au Qatar pendant le Mondial, c'est trop. Donc on espère que s'il revient, il va donner les 20 millions qu'il a promis aux différentes Ligues pour démarrer les championnats de divisions régionales et de districts".