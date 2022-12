France : Franklin Nyamsi accusé d’être un faux professeur d’université

Franklin Nyamsi est actuellement au centre d’une vive polémique sur la toile. L’écrivain camerounais est accusé par Gauthier Pasquet, journaliste indépendant et lanceur d’alerte français d’être un faux professeur d’université. Que se passe-t-il ?

Franklin Nyamsi au centre d’une vive polémique

"Franklin Niamsy le FAUX Professeur d’université épinglé pour faux et usage de faux en France ! L’homme se présentait sur les réseaux sociaux et dans des médias comme professeur d’université en faculté de philosophie. Il n’est en vrai qu’un enseignant de lycée et collège." Tels sont les propos tenus sur son compte par le journaliste français Gauthier Pasquet.

Ce tweet a provoqué une vague de réactions sur la toile. En effet, Franklin Nyamsi, professeur de philosophie dans l’académie de Rouen, est convoqué le 14 décembre 2022 en conseil de discipline par le ministère de l’Éducation nationale. Le conseiller spécial de Guillaume Soro avance qu’il a reçu cette convocation à cause de ses "opinions critiques sur la politique africaine de la France".

"Je n’ai commis aucune faute dans l’exercice de mes fonctions enseignantes en près de 20 ans de carrière en France ! On me traque désormais sous le régime du président Macron en raison de mes opinions citoyennes exprimées depuis plus de 20 ans dans des livres et conférences !", s’est expliqué l’auteur camerounais après avoir reçu la convocation de la part des autorités françaises.

Il faut dire que Gauthier Pasquet a essuyé les attaques de certains internautes qui l’accusent de mener une campagne de dénigrement contre Franklin Nyamsi qui, il faut le rappeler s’est vu retirer les services d'enseignement en classes préparatoires aux métiers du professorat l’année dernière.