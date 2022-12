Côte d'Ivoire: La Ministre Belmonde Dogo obtient un diplôme majeur à la Chaire UNESCO

Ingénieure spécialiste des changements climatiques, c'est la nouvelle corde que la Ministre Belmonde Dogo vient d'ajouter à son backgroud après des cours à la Chaire UNESCO.

Myss Belmonde Dogo désormais Experte en Genre et Changements climatiques

Myss Belmonde Dogo, ministre ivoirienne en charge de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, fait partie d’une cohorte de 58 experts en ingénierie du Genre, sortie en fin de semaine et engagée dans la lutte contre le Changement climatique.

“Je suis désormais Experte” en Genre et Changements climatiques à la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », s’est exprimée la ministre sur ses réseaux sociaux après avoir reçu son parchemin lors d'une cérémonie.

“Au cours d'une belle cérémonie de graduation, la 5ème promotion d'Expert.e.s à laquelle j'appartiens a été mise en mission ce jour, pour impacter le monde”, s’est-elle réjouie.

Et de s’engager. “Notre pays, la Côte d'Ivoire, doit pouvoir compter sur ses femmes et ses hommes, pour réduire les effets du réchauffement climatique. La maîtrise et la promotion de la thématique "genre" nous aidera dans ce sens. Je voudrais ici encore, remercier la Ministre Euphrasie YAO, Titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions ».

Titulaire d’un master 2 en import-export, c’est avec ce sésame que Myss Belmonde Dogo intègre en 2001 la société de transit de Côte d’Ivoire (SOTRANCI) où elle est promue en 2010 chef de service de ladite société.

Elle prend les commandes de la Société ivoirienne de Transit et Service(SITS) en 2013, puis devient consultante en douanes, import-export en 2016.

En 2019, elle fait son entrée au gouvernement le 4 septembre, en qualité de Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, chargée de l’Autonomisation des femmes, sous le PM feu Amadou Coulibaly.

Elle est reconduite dans le gouvernement du Premier Ministre Patrick Achi en tant que Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le 06 avril 2021 et militaire avec déférence au sein du Directrice Exécutive du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).