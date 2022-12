Côte d'Ivoire: Qui est l'Ivoirien KODIORO Fofana, initiateur et concepteur du STAM

KODIORO Fofana est un entrepreneur ivoirien visionnaire, passionné d’art, de photographie et d’informatique. En 2014, il crée son entreprise WaliCreative avec son grand frère dans le domaine de communication corporate, le Digital, le Marketing Territorial et événementiel. Titulaire d’un Master en Marketing Management, d’un Bachelor en Administration des affaires et d’un BTS en informatique de Gestion, cet ancien agent de banque a une autre approche de la transformation Digitale du Pays. Natif de Dabakala, il a forgé son esprit d’entrepreneur, à la CNPS, à la Mairie d’Adjamé, à Guard Security, la Banque UBA et la CNCE devenu aujourd’hui Banque Populaire. Il est l’initiateur et concepteur du Salon des Téléphones et Applications Mobiles (STAM) à tout point de vue. Le STAM est une Marque déposée de sa société Wali Agence Creative. Il est au service d’un monde où l’art, la photographie et la technologie se rencontrent pour écrire l’histoire de l’humanité.

Pourquoi le STAM ?

Le STAM est une perspective de réflexion sur l’avenir de notre contient pour l’industrie Mobile. Depuis plus de 30 ans, nous consommons un produit dont les composants sont dans nos sous-sols. or (Au), antimoine (Sb), titane (Ti), bismuth (Bi), coltan (Co), béryllium (Be) et d’autres encore. Cuivre (Cu), Aluminium (Al) Fer (Fe) Dioxyde de silicium (SiO2) Silicium (Si), Nickel (Ni), étain (Sn), chrome (Cr), plomb (Pb), néodyme (Nd), zinc (Zn), argent (Ag), palladium (Pd), etc.

Que ferons-nous les 30 prochaines années ? Continuer à consommer ou produire pour créer plus d’emplois et richesse? Il faut savoir que la téléphonie mobile et le digital sont la partie visible de l'iceberg de l’industrie mobile en Afrique. Nous parlons tous de la transformation digitale, mais pour rentre effective cette transformation, il faut bien l’équipement. Qui est le Téléphone. Dont tous les composants viennent de notre sous-sol. Donc nous perdons une grande partie de la chaine de valeur. Je dirai le plus importante.

Aujourd’hui, de la banque au restaurant, du taxi au divertissement, de la santé à l’environnement, de l’éducation à l’information il y a qu’un PAS : Le Téléphone et l’Application. Pour moi, le STAM est un lieu où divers courants de pensées convergèrent pour la promotion des starts up ivoiriennes et africaines qui fabriquent des Téléphones et développent des applications mobiles, où les complémentarités sont comprises, les opportunités identifiées et l’esprit d’entreprise stimulé.

C’est quoi l’esprit du STAM ?

L’esprit du STAM est d’orienter les pouvoirs publics et l’Afrique vers l’industrie mobile qui part de la fabrication à la formation en passant par l’utilisation du numérique. Aujourd’hui, le taux de pénétration du mobile en Afrique est de 97% ; soit un téléphone portable par habitant environ 1,500 Milliards de téléphones. C’est énorme ! sans oublier que l’Afrique à un taux de croissance moyenne autour de 2,7% par an. Imaginer le nombre de téléphones sur le continent les années à venir. Ensuite, vient le contenu avec les super Appli qui sont en train de bouleverser tout l’écosystème de mobile.

Je vous invite là où il faut répondre de façon transversale aux défis de la transformation digitale. Le STAM, ICI C’EST LE FUTUR ! Les 16 et 17 Décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. Conférences, panels, présentation et démonstration d’innovation, expositions et Masters Class sont au RDV.

Dernière question, qu’est ce qui t’a inspiré l’organisation de cet événement ?

C'est une idée que j'ai nourrie depuis 2003 ou 2004 quand j’étais étudiant en informatique de gestion.

Inspiration est devenu du fait que la Corée du Sud achète un TGV à la France 1994 et 15 ans après, ils font leur propre TGV. Ils n'ont rien dans leurs sous-sols. Ils ont misé sur une politique d'exportation. Et après les recherches sur les composants du téléphone, je me suis rendu compte que nous passons à côté de quelque chose d’immense. Seul un événement pareil permet d’attirer l’attention des décideurs. Nous faisons la promotion des entreprises locales dans ce secteur, stimuler les connexions entre, jeunes, étudiants, chercheurs et entreprsises.