Côte d'Ivoire : Blé Goudé attend toujours de rencontrer Gbagbo

Charles Blé Goudé est à Abidjan depuis le samedi 26 novembre 2022. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), faut-il le souligner, avait pris le soin de demander une audience auprès de son mentor Laurent Gbagbo. L'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

Côte d'Ivoire : Gbagbo va-t-il recevoir Charles Blé Goudé ?

Peu avant la venue de Charles Blé Goudé à Abidjan, une délégation du COJEP s'était rendue auprès de Hubert Oulaye, le président exécutif du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). Au nom de son mentor, Bly Roselyn a introduit une demande d'audience pour rencontrer Laurent Gbagbo.

"La délégation que je viens de conduire a été reçue en audience par le ministre Hubert Oulaye, le président exécutif du PPA-CI. Nous y sommes parce qu'envoyés par le président Charles Blé Goudé. Il y a de cela quelques semaines, les autorités ivoiriennes ont bien voulu donner avis favorable pour le retour de notre président en Côte d'Ivoire", a-t-il dit.

Et le premier vice-président du COJEP d'ajouter : "Nous sommes venus porter l'information au PPA-CI et nous avons profité de l'occasion pour demander une audience au président Laurent Gbagbo parce que dès les premiers jours du président Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, il souhaite ardemment donner les nouvelles à son père, le président Laurent Gbagbo. Nous avons reçu une oreille attentive qui a partagé cette joie avec le COJEP et qui sera des nôtres à l'aéroport pour accueillir le président Charles Blé Goudé, président du COJEP."

Même si Hubert Oulaye s'était réjoui de la démarche de Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo continue d'attendre d'être reçu par son "père". Près d'un mois après son retour au pays, l'ex-leader de la galaxie patriotique, retranché à Ouaragahio, sa ville natale, n'a pas encore rencontré le "Woody" de Mama.

Cette attente ne manque pas d'alimenter les rumeurs selon lesquelles Blé Goudé et Gbagbo ne sont pas en de bons termes parce que le fondateur du COJEP aurait refusé de rejoindre le PPA-CI.