Côte d’Ivoire: 14 acteurs de développement raflent le Grand Prix Life Builders

Fidèle à sa vocation panafricaine, l'organisation Life Builders a organisé, samedi 10 décembre 2022 à Yamoussoukro, sous le thème « Quels managers pour Bâtir une Afrique résiliente », sa prestigieuse cérémonie de distinction 2022 dénommée Grand Prix Life Builders.

«Nous nous étions retrouvés à Bamako en 2012 pour raviver la flamme panafricaine que les pères fondateurs de nos pays avaient allumée au bord du fleuve Djoliba. A cette occasion, nous avions fait le constat que 50 ans après les indépendances, notre continent est confronté à de nouveaux défis. Notamment, en ce qui concerne l’avenir de la jeunesse. Nos jeunes meurent dans la mer ou dans le désert, ils s’adonnent à toutes sortes de pratiques déshonorantes. A Bamako nous avions identifié l’une des causes de ces errements : il s’agit du manque de modèles. Il fallait que nos jeunes aient des modèles. Il faut que nos jeunes aient des repères pour marcher dans leurs pas. Alors nous avions lancé cette initiative pour célébrer les icônes africaines, toutes ces personnalités, ces organisations et ces entreprises qui, au quotidien, œuvrent pour le développement de nos communautés», a situé d’entrée, Sylvain N’guessan, le président de Life Builders.

Au total, ce sont 14 Grands Prix qui ont été décernés, couvrant un large éventail de secteurs d’activités comme le développement des collectivités, le commerce, la distribution, l’agriculture, le transport, l’immobilier, etc. C’était en présence du général Soumaïla Bakayoko, PCA de la Société ivoirienne de raffinage (SIR) et ex-chef d’Etat-major des Forces Armées de Cote d’Ivoire, du Directeur général de la SIR, du Directeur général de l’INP-HB de Yamoussoukro, de plusieurs directeurs de la SMB et des têtes couronnées de la ville de Yamoussoukro. L’un après l’autre, les lauréats heureux et fiers de cette marque ostensible de reconnaissance se sont succédés sur le podium pour recevoir leur prix. Ils en ont profité pour partager avec les invités, les expériences passionnantes et édifiantes qui les ont conduits au succès.

Les différents lauréats du grand Prix Life Builders

« Je voudrais remercier les organisateurs de ce prix. C’est une reconnaissance pour le travail déjà abattu. Ce prix m’encourage et me permet de continuer sur l’élan que j’ai déjà pris. Je dédie ce prix à mes défunts parents, à mon épouse qui m’a toujours soutenu et à la population de Sinématiali qui m’a adopté», a laissé entendre Coulibaly Amadou dit Arnaud, PDG de la SEAFEM. « L’entrepreneuriat, c’est la volonté, c’est la persévérance. Autrement dit, il s’agit de ne jamais abandonner une vision qu’on a», a fait savoir Cissé Sindou, Président du Conseil régional du Folon et PCA de la SMB, Grand prix du meilleur manager de région.

Il s’agit de Cissé Sindou, président du Conseil régional du Folon (Grand prix des Collectivités, meilleur manager de région), Maniga Gba Jean, maire de Biankouma (Grand prix des Collectivités, meilleur manager de commune), Sanogo Moustapha, PDG de Al Sanogo (Grand prix du meilleur manager, Secteur de l'immobilier), Coulibaly Amadou dit Arnaud, PDG de la SEAFEM (Grand prix du manager citoyen), Fédé Diakité, président de la Mutuelle pour le développement d’Ahibé-koffikro (Grand prix du meilleur manager de mutuelle de développement), Cissé Yaya, PDG de l’Entreprise de Transport Cissé et Partenaires (Grand prix, Secteur des transports), Marie-Laure Adom, Directrice générale de AMS Entreprises (Grand prix de la meilleur entreprise immobilière de Construction et de Conseil), Koné Doumbia Assata, PCA de l’Entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui (Grand prix, Secteur agricole), Isaac Tchéré, Directeur général de Philadelphie Immobilier (Grand prix de la meilleure entreprise innovante, Secteur de l'immobilier), Coulibaly Amadou, président du Haut patronat des entreprises de boulangerie et de pâtisserie de Côte d’Ivoire (Grand prix, Secteur commerce et distribution), Konan Senghor, PDG de SAHF-CI (Grand prix de la meilleure Entreprise d’aménagement foncier), Achille Koukou, Co-fondateur de TG Master University (Grand prix, Secteur éducation et formation), Badini Issouf, PDG de Youl Energy (Grand prix, Secteur énergie), Simporé Ismaël, Directeur général de Simportrans international (Grand prix, Secteur Import/Export).