Côte d'Ivoire : Soul To Soul transféré à la prison d'Abengourou (proche)

Côte d'Ivoire. Selon une information d'El Hadj Mamadou Traoré, Souleymane Kamaraté Koné dit Soul To Soul, condamné à vingt ans de prison ferme, a été transféré à la prison d'Abengourou, dans l'est du pays dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 décembre 2022.

Côte d'Ivoire : Mamadou Traoré donne des nouvelles de Soul To Soul

"C'est confirmé. Soul To Soul a été déporté finalement à la prison Abengourou où était Simon Soro, le jeune frère de Guillaume Soro", pouvait-on lire sur la page Facebook d'El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Souleymane Kamagaté Koné. L'ancien patron de l'INFS (Institut national de formation sociale) a soutenu avoir rendu une visite à la mère de Soul To Soul peu avant le transfèrement de Soul To dans la prison d'Abengourou.

"En effet hier dans l'après-midi, comme à mes habitudes, j'ai rendu visite à une seconde mère pour moi qu'est la maman de Soul To Soul. Et dans nos échanges, elle m'a transmis une intuition qu'elle avait sur son fils", a demandé la maman du chargé du protocole de GPS (Générations et peuples solidaires).

El Hadj Mamadou Traoré a confié que la vieille dame était convaincue qu'une tristesse planait sur la tête de son fils. Je sens qu'une tristesse va bientôt envahir son cœur. Je le sens en danger. Mon fils, est-ce que ton frère Soul va bien ? Est-ce qu'il viendra me trouver vivante étant libre ? Tu sais que je ne porte pas bien. Et je sens quelque chose de pas net à son niveau ", s'était-elle inquiétée.

Soul To Soul, fidèle collaborateur de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été condamné à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sureté de l'État. Il avait déjà été transféré de la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan) à la prison de Grand-Bassam en novembre 2021.