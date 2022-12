Côte d'Ivoire: Naky Sy Savané lance les activités de la 10è édition du FESTILAG

La salle de spectacle Yellam’s sise à Treichville, a abrité la 10è édition du Festival International du film des Lacs et Lagunes (FESTILAG), le mardi 13 décembre 2022.

10è édition du Festilag: Le Sénégal à l’honneur

‘’Nous avons pu mettre en place une association de femmes comédiennes, vendre le cinéma ivoirien à tous les grands festivals d’Afrique et du monde (…) A l’heure du bilan, notre jeune festival peut rêver plus grand à partir de 2023 avec plus de programmation et des invités de dimension internationale’’, a détaillé la présidente du Festilag, Naky Sy Savané, ajoutant que dix ans après, le Festival est heureux que le cinéma reprenne ses couleurs en Côte d'Ivoire.

Avec pour thème: ‘’Reconfiguration du secteur cinématographique africain dans l’ère post-pandémie : enjeux de la réouverture des salles populaires, nouvelles politiques, nouvelles voies’’, l'édition de cette année a pour pays invité, le Sénégal. Mme Naky Sy Savané a justifié le choix du Sénégal comme pays invité, par son ambition de saluer la mémoire de Sembène Ousmane.

Par ailleurs, la grande dame du 7e art a fait un retour aux sources pour célébrer la dixième année de son bébé (Festilag). ‘’C’est ici que mon cinéma est née, je dois tout ce que je suis aujourd’hui à cette salle où j’ai fait mes premières œuvres. Treichville, il y a quelques décennies, la capitale du cinéma en Côte d’Ivoire, avec des salles comme le Rio, El Mensour, le cinéma entente etc… c’était la belle époque. Aujourd’hui, il nous revient de recréer cette magie et c’est aussi cela le fruit du combat mené par le Festilag‘’, a-t-elle déclaré.

Cette édition du Festilag offrira jusqu’au 17 décembre 2022, un éventail d’activités, meublé essentiellement par une journée des femmes commémorant la marche des femmes à Grand-Bassam ; la journée Sembène Ousmane qui se tiendra à l’Istc Polytechnique Cocody ; des Masters class, suivis de la cérémonie de remise de prix. Le jury de ce 10e FESTILAG, est composé de grandes figures internationales du secteur du cinéma, à savoir Valérie KABORE, Sécrétaire Générale du bureau de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Burkina ; Michel BOHIRI, acteur ; Saïdou BOKOUM, Ecrivain/Metteur en scène ; Kim GEON, Professeur en gestion d’archives ; Djibril DIAW, Réalisateur.

Ils seront chargés de récompenser certains talents du cinéma dans sept (7) catégories, à savoir : Prix du meilleur long métrage, Prix du meilleur Court métrage, Prix du meilleur documentaire, Prix Lagoonwood du meilleur film Ivoirien, Prix du meilleur film amateur, Prix Jeune public, Prix Droit des femmes.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci