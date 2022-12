Le top 10 des pays africains les plus endettés vis à vis de l'extérieur

Selon un rapport de la Banque mondiale, la dette extérieure (publique et privée) des pays africains a atteint la bagatelle somme de 1.074 milliards de dollars. Ce chiffre est surtout gonflé par certains pays considérés comme des puissances économiques.

Les 10 pays africains qui se partagent la grosse part de la dette publique

Qui parle de dette parle forcément de remboursement, et c’est ce qui creuse d’ailleurs les budgets de bon nombre de pays africains. Pour définir la dette, selon la Banque mondiale, on peut dire que c’est la somme de la dette publique et la dette privée garanties et non garanties, et la dette à court terme d’un délai maximum d’un an. Malheureusement, le constat fait indique que ce budget ne cesse de croître au niveau du continent africain dans son ensemble.

Ceci, dû au fait des déficits budgétaires de plus en plus grands surtout au cours de ces trois dernières années à cause du Covid-19 entre autres. Le recours à l’endettement devient ainsi l’une des solutions adoptées par de nombreux pays africains pour combler leur déficit de dépenses budgétaires. Selon le rapport de la Banque mondiale, le stock des pays du continent s’est établi à 1.074 milliards de dollars, dont 790 milliards de dollars contractés par les pays d’Afrique subsaharienne et 284 milliards de dollars par les pays africains de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) à fin 2021.

L’Afrique du Sud en tête

Même si ce chiffre reste alarmant, il faut toutefois noter qu’il demeure très soutenable, même si on note des divergences énormes entre les pays. En effet, la dette extérieure africaine est fortement concentrée au niveau d’une poignée de pays. Les 10 pays africains les plus endettés vis-à-vis de l’extérieur, cumulent une dette globale de 734 milliards de dollars, soit plus de 68,34% de la dette extérieure totale du continent. L’Afrique du Sud, avec un total de 170,01 milliards de dollars, caracole en tête des pays africains les plus endettés vis-à-vis de l’extérieur.

Elle est suivie, dans le top 10, par l’Egypte (143,25 milliards de dollars), le Nigeria (76,21 milliards de dollars), l’Angola (67,28 milliards de dollars), le Maroc (65,41 milliards de dollars), le Mozambique (62,82 milliards de dollars), la Tunisie (41,6 milliards de dollars), le Kenya (41,20 milliards de dollars), le Ghana (36,18 milliards de dollars) et l’Ethiopie (30,02 milliards). Il faut noter que la plupart sont auprès des prêteurs privés plus que des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.

Pierre Ouédraogo www.afrique-sur7.ci