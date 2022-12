Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, offre une villa et une voiture à sa mère

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, vient de faire un très beau geste à l'endroit de sa génitrice. Ce qu'elle a fait.

Le grand geste de Carmen Sama à l'endroit de sa mère

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama est été présentée au grand public par le roi du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, comme celle qui avait réussi à gagner son cœur.

Le Beerus Sama avait même prévu de faire d'elle son épouse quand il a été a fauché par la mort un lundi 12 août 2019 dans un terrible accident de moto. Dépitée, Carmen Sama avait même failli mettre un terme à sa vie.

Plus de trois ans après ce drame, Carmen est visiblement passée à autre chose. Virées nocturnes, séjours dans des hôtels de luxe, achats de voitures, sont désormais le nouveau style de vie de la veuve de 26 ans.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses se passent très bien pour la mère de la petite Rafna Houon. Elle qui s'est offerte récemment une voiture de 50 millions de Fcfa, vient de faire un grand geste à l'endroit de sa maman.

'' Je viens de réaliser mon plus grand rêve aujourd'hui. Une voiture plus une maison complètement aménagée pour la femme qui m'a donné la vie... Merci pour tout seigneur, je suis la plus heureuse", a informé Carmen Sama sur son compte Instagram.

Un message qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes.

'' Félicitations à toi ...peu importe le moyen d'obtention de ta fortune grandiose... Au moins ta maman en profite suffisamment .. merci '', a commenté un internaute quand un autre écrivait: '' malgré la calomnie, les ragots et les mensonges, tu es toujours restée concentrée sur ton objectif, celui de rendre heureuse ta famille. Félicitations à toi Carmen Sama''.