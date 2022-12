Cristiano Ronaldo va s'offrir une résidence de plus de 18 milliards FCFA

Cristiano Ronaldo a quitté le Qatar après l'élimination du Portugal en quart de finale du Mondial 2022 . La légende portugaise du football songe déjà à sa retraite.

Après avoir quitté le Qatar, Cristiano Ronaldo fait une nouvelle folie

Cristiano Ronaldo, la légende du football portugais, ne remportera jamais la Coupe du Monde, le seul trophée majeur qui manque à son impressionnant palmarès. En effet, le désormais ex joueur de Manchester United, et ses coéquipiers du Portugal ont été éliminés du Mondial 2022 par une belle équipe du Maroc au stade des quarts de finale.

Une élimination surprise au lendemain de laquelle, Cristiano Ronaldo, âgé de 36 ans, a laissé un message assez émouvant sur la toile.

'"Gagner une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais mettre le nom de notre pays au plus haut niveau mondial était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour ce rêve. Lors des 5 présences que j'ai marqué en Coupe du monde en 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai tout laissé sur le terrain. Je n'ai jamais tourné mon visage vers le combat et je n'ai jamais abandonné ce rêve", a indiqué Cr7.

"Malheureusement (…) le rêve s'est terminé. Ce n'est pas la peine de réagir à chaud. Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, beaucoup a été spéculé, mais mon dévouement au Portugal n'a pas changé un instant. J'étais toujours une personne de plus qui se battait pour le but de tout le monde et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Merci Portugal. Merci Qatar. Le rêve a été beau tant qu'il a duré... Maintenant, il est temps d'être un bon conseiller et de laisser chacun tirer ses propres conclusions", a-t-il ajouté.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo pense déjà à sa retraite. A en croire The Sun, le quintuple ballon d’or s’est fait bâtir une villa de luxe à Quinta da Marinha, près de la station balnéaire de Cascais sur la Riviera portugaise. Une résidence dans laquelle il devrait vivre avec sa famille après avoir pris sa retraite. Le Media anglais explique que CR7, après avoir quitté le Qatar, a décidé d’apporter de grands changements dans sa résidence.

Ainsi, il devrait y avoir une chambre de 1000m², une piscine en verre géante et une passerelle sous-marine. Une grande cuisine ainsi qu'un espace dédié à la confection de sushis et autres spécialités japonaises, seront aussi bâtis. Des travaux estimés pour le moment à 28 millions d'euros (plus de 18 milliards de Fcfa).