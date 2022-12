Fête de Noël: Les enfants de la Case du Plateau reçoivent de nombreux cadeaux

Les enfants de la Case du Plateau (Abidjan) délocalisée depuis quelques mois à Jacqueville (sud-ouest ivoirien) à environ 80 km d’Abidjan, ont eu droit à leur fête de Noël, à travers l’arbre de Noël, le mercredi 14 décembre 2022.

Noël 2022 : Les pensionnaires de la Case des Enfants comblés

Réunis au sein du préau, les soixante-sept (67) pensionnaires dont trente-neuf (39) garçons et vingt-huit (28) filles ont eu droit à un spectacle offert par Toni le clown et ses ‘’camarades’’ mascottes Panda, Lapin et Dora. A leur tour, ces pensionnaires, dans des ballets bien agencés ont gratifié les invités et autres personnels d’un spectacle de fête suivi de poésie de Touré Samuel, de Traoré Lacina et de Traoré Salif.

Bien avant, Madame Durand Béatrice, responsable de la Case des Enfants, a retracé l’origine de ce ‘’refuge’’ pour les enfants abandonnés, de la rue, maltraités, orphelins ou vulnérables. En sus, elle a fait savoir que la Case des Enfants vit de dons.

C’est pourquoi au nom de l’épouse du Chef de l’Etat, elle a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs au nombre desquels se trouve M. Rached Khanader, président directeur général (PDG) de CHIP CHOP à l’origine des nombreux cadeaux de Noël 2022.

Quant à Tonton Diffi, encadreur, il a exprimé sa joie de cette célébration « Nous sommes très heureux d’avoir reçu cet arbre de Noël. Ce fut une très belle fête’’

Pour sa part, le PDG de CHIP CHOP s’est dit ému d’avoir été associé à cette fête des enfants « Je suis heureux de voir les enfants épanouis. Je dis merci à Madame Dominique Ouattara d’avoir pensé aux plus vulnérables », a fait savoir Rached Khanader avant d’annoncer une prise en charge permanente de l’alimentation des pensionnaires de la Case

En plus des cadeaux, les pensionnaires ont eu droit à une fontaine de chocolat offert par le Conseil Café-cacao. Cette fête s’est terminée par un bal ‘’poussière’’ animé par l’orchestre ‘’les Samory’’.