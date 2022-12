Côte d'Ivoire : Sékou Sanogo, véritable père de l’indépendance ?

Les militants de l'EDICI (Entente des indépendants de Côte d'Ivoire) réclament la réhabilitation de la mémoire du fondateur de leur parti, Sékou Sanogo. Au cours d'une conférence de presse, tenue ce samedi 17 décembre 2022, ils ont dénoncé le mépris dont a été l'objet leur leader qui selon eux, est le "père de la démocratie en Côte d'Ivoire ".

Côte d'Ivoire : L'EDICI réclame la réhabilitation de la mémoire de Sékou Sanogo

" SEKOU Sanago fut un grand homme qui a contribué fortement à la lutte pour l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Il fut conseiller général, député à l'Assemblée constituante française, il était parmi les 800 délégués à la création du RDA à Bamako. Il a permis à la Côte d'Ivoire de définir l'administration postcoloniale (...). Opposé à la pensée unique, il crée en 1949, l'Entente des indépendants de Côte d'Ivoire. Opposé à la politique du président Félix Houphouët-Boigny, Sékou Sanogo a voté en tant que député, plusieurs lois qui ont favorisé la liberté des peuples africains et particulièrement, l'indépendance de la Côte d'Ivoire", a dévoilé Sékou Samba, président de l'EDICI.

Il a fait remarquer que "malgré tout ce qu'il a pu faire, le nom de Sékou Sanogo ne figure nulle part dans l'histoire de la Côte d'Ivoire".

Poursuivant, le conférencier a appelé à la réhabilitation de la mémoire et la dignité de l'ex-secrétaire politique de l'EDICI.

" Nous ne voulons pas réécrire l'histoire. Cependant, nous demandons simplement que la mémoire de l'honorable Sékou Sanogo soit respectée. Il est important que les générations présentes et futures sachent qui était Sékou Sanogo et son rôle dans la construction de la Côte d'Ivoire. (...) Il faut également restituer à sa famille, tous ses biens qui ont été injustement spoliés. Nous avons écrit au président Macron et eu plusieurs rencontres avec l’État de Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous continuerons de lutter pour que justice soit rendue", a déclaré le président de l'EDICI.

Le mouvement politique EDICI a été fondé en 1949. Il est dissout en 1960, suite à l'appel du président Félix Houphouët-Boigny, à l'union des forces. Le parti réapparaît sur l'échiquier politique le 27 septembre 2019.