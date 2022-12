Titrologie : Bédié vomi par la jeunesse du PDCI-RDA ?

La titrologie de ce lundi 19 décembre 2022 est très variée. Plusieurs thèmes ont été traités dans la presse ivoirienne ce jour.

La crise au sein de plus vieux parti de Côte d'Ivoire a été décortiquée dans la titrologie de ce lundi. Ainsi, L'Héritage mentionne à sa Une '' prétendue crise au sein du Pdci-Rda, la Jpdci prend position pour le président Bedié ''. Par contre, Le Jour Plus affiche à sa page d'ouverture ''Crise au Pdci-Rda, les choses se compliquent pour Bédié, des jeunes défient son autorité. '' Le Matin abonde dans le même sens en indiquant à sa page d'accueil : Convocation d'un congrès extraordinaire par le président du Pdci, les présidents de la Jpdci disent non à Bedié '' .

La titrologie de ce lundi fait également cas des tractations autour des prochaines échéances électorales. Le Panafricain pointe à sa une : '' Fraudes dans l'enrôlement sur la liste électorale, le Rhdp pris la main dans le sac '' . Générations Nouvelles, de son côté, barre à sa une '' municipales et régionales 2023, la sincérité des elections mise en doute.

Le Ppa-Ci dénonce des dysfonctionnement dans la liste électorale et s'inquiète ''. Pour sa part, Le Temps pointe à sa première page '' Revision de la liste électorale, comment le régime a préparé le fiasco '' . Le Nouveau Reveil affiche à sa page d'accueil : '' Elections locales 2023 : vers la séparation des régionales et municipales ? ''.

Certains journaux se sont intéressés à la Coupe du Monde 2022 sanctionné par le sacre de l'Argentine de Leo Messi . '' Lionel Messi, champion du monde face à un extraordinaire Kylian Mbappé '', lit-on à la une de L'Intelligent d'Abidjan quand Supersport barre à sa Une '' Dieu était argentin, Dieu était messi '' .