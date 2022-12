Mondial 2022 : Macron réconforte les Bleus après leur défaite

La finale du mondial qatari a opposé, ce dimanche 18 décembre 2022, l’Albicéleste de l’Argentine et les Bleus de la France au stade de Lusail au Qatar. Une rencontre soldée par un match nul (3-3) au terme d’une prolongation et gagnée par Lionel Messi et ses coéquipiers aux tirs aux buts (4-2). Déçus après cette défaite imméritée, les joueurs français ont été réconfortés par Emmanuel Macron, président de la République française.

Emmanuel Macron n’aura pas une seconde Coupe du monde au cours de sa gouvernance

Les Bleus ont fait un parcours exceptionnel durant cette Coupe du monde 2022. Dotée de jeunes joueurs talentueux et expérimentés, l’équipe nationale française a prouvé au monde entier qu’elle était capable sans aucun doute d’aller décrocher une troisième étoile d’affilée, après celle de 2018 obtenue en Russie. Avec des statistiques qui ne faisaient que parler en leur faveur, les Français ont été désorientés par le groupe de Lionel Scaloni.

Les Bleus étaient face à un Lionel Messi des grands soirs, assoiffé du Graal, depuis quelques années et des coéquipiers plus que déterminés pour l’accompagner à obtenir ce titre, le rêve des Argentins après le sacre de Diego Maradona en 1986. Alors, mobilisé comme un homme, l’Albicéleste a réussi se procurer sa troisième étoile en mettant en échec les hommes de Didier Deschamps.

Après la défaite, Emmanuel Macron adresse un message émouvant aux Bleus

La défaite des Bleus n’a pas empêché le président français, Emmanuel Macron, de leur exprimer sa reconnaissance pour le travail abattu. « Vous avez fait rêver des milliards de personnes qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du bon football et du sport. Il y aura sans doute des regrets après ce match (…) mais je n’aimerais pas qu’il y ait trop de regrets », a interpelé le président français, pour qui aucune autre équipe était capable de faire ce rêve, le fait de revenir au score à deux reprises.

« Vous étiez à deux doigts de la gagner (…). Vous avez le cœur, la faim, l’envie et le talent d’y aller. On est venu vous voir pour vous dire merci. Vous avez fait rêver des Français et Françaises qui en ont besoin », les a-t-il remerciés.

