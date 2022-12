Josey et Serey Dié, encore plus unis, malgré les critiques

Au lendemain de son concert, la chanteuse Josey a rendu un bel hommage à son amoureux et boss, Serey Dié.

Josey à Serey Dié : ‘’ Il n'y a eu aucun sponsor, juste DIEU et toi’’

La chanteuse ivoirienne Josey était en spectacle le samedi 17 décembre 2022 au Sofitel Hotel Ivoire. Après l’épisode manqué de Wizkid, les mélomanes d’Abidjan avaient rendez-vous avec l’auteur de la célèbre chanson "Diplôme".

La nouvelle diva de la musique ivoirienne avait promis un show inoubliable à ses fans. On peut dire que Gnakrou Josée Priscille a tenu sa promesse en offrant un très beau spectacle comme le témoignent de nombreuses photos et vidéos postées sur la toile.

L'un des faits marquants de ce concert est la montée sur scène de l'ex-international ivoirien et compagnon de la chanteuse, Serey Diė Geoffroy. En effet, le champion d’Afrique 2015, après avoir lâché plusieurs billets de banque sur sa dulcinée, a réitéré son amour pour Josey.

'' I Love You'', a-t-il clamé. Il s’en est suivie une forte étreinte entre nos deux amoureux, le tout couronné par les cris du public. Pour de nombreux observateurs, cette scène est la preuve que Serey Dié Geoffroy et sa nouvelle compagne Josey vivent le parfait amour.

Pour sa part, Josey a rendu un vibrant hommage au père de ses deux enfants, qui est également le premier responsable du label qui l’accompagne, Schama Prod. C’est donc en tant que son producteur, qu’il a été d’un grand apport pour la réussite de ce concert. La chanteuse n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à son amoureux.

‘’ Il n'y a eu aucun sponsor, juste DIEU et toi... et ça été suffisant, merci le boss, merci MESMIN. Serey Die Geoffroy ‘’, a posté Josey, qui a égalment remercié Hassan Hayek, fidèle compagnon de son amoureux. ‘’ Grando Hayek Hassan que Dieu se souvienne de tout ce que tu as fait pour nous’’, a-t-elle ajouté.