Côte d’Ivoire: L'Académie des mers (ARSTM) célèbre ses 35 ans d'existence

Dans le cadre de la célébration de ses 35 ans d’existence, l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) a organisé le jeudi 15 décembre 2022 à l’hôtel Novotel au Plateau, un déjeuner de reconnaissance à l’honneur de ses sponsors, clients et partenaires. Placée sous le Parrainage de Monsieur Amadou KONE, Ministre des Transports de Côte d’Ivoire, l’évènement a réuni un parterre de personnalités dont l’Ambassadeur de l’union européenne et le représentant de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire.

Célébration des 35 ans de l’académie : l'ARSTM offre un déjeuner à l’honneur de ses sponsors, partenaires et clients

Lancée le 11 août dernier en présence du ministre des transports Amadou Koné, avec la sortie de la 33e promotion, la célébration des 35 d’existence de l'ARSTM se poursuit.

Reconnaissant pour leurs appuis constants au développement et au rayonnement de son département, le Directeur Général de l'ARSTM, le Colonel Karim COULIBALY a offert un déjeuner et remis plusieurs présents à ses sponsors, partenaires et clients le 15 décembre 2022 au cours d’une cérémonie.

Au menu du déjeuner : Bilan après 35 ans, Challenges, Projets et remise de cadeaux. Le colonel Karim Coulibaly a d’emblée remercié ses convives non sans revenir sur le fruit du travail collectif et les perspectives.

Au chapitre du bilan, le DG de l'ARSTM a fait savoir que son institution a acquis au cours de ces dernières années de nouveaux équipements pédagogiques, crée de nouvelles filières, mis en place des cours en ligne non sans oublier la désignation de l’académie comme centre d’excellence de l’Union Africaine et de la CEDEAO.

Au titre des challenges, il s’agit pour l’ARSTM de maintenir le leadership de la formation initiale, continue et professionnelle.

Mais outre ce bilan satisfaisant et ce challenge ambitieux, l'ARSM a en projet de :

• Développer le programme de bourses d’études dénommé ‘’Excellence-Equité’’ financé par les entreprises au profit des meilleurs bacheliers;

- Construire un centre de formation certifié OPITO;

- Acquérir un navire école;

- Développer l’offre de la formation continue en direction des entreprises;

- Construire de nouvelles infrastructures pour accroître la capacité d’accueil de l’institution;

- Construire une école de plongée;

- Construire une école pour les métiers du drone.

Cette belle cérémonie a vu la présence effective de S.E.Mme l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, du représentant de l’’Ambassadeur de France, du Secrétaire Permanent de l’Action de l’Etat en Mer, des directeurs généraux de CMA CGM, de CI Terminal, du Terminal de San Pedro et de MEDLOG, des représentants d’institutions et des sociétés maritimes, portuaires, pétrolières et industrielles.

Chaque participant est réparti avec un paquet souvenir

Sercom ARSTM