France : Karim Benzema annonce sa retraite internationale

Ce 19 décembre 2022, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a annoncé sa retraite internationale avec les Bleus sur sa page Facebook officielle.

Karim Benzema a mis fin à sa carrière internationale avec les Bleus

Karim Benzema a passé plusieurs années sans jouer sous les couleurs de la France pour des raisons extra-footballistiques.Après plusieurs rencontres, le capitaine madrilène avait fait son retour en sélection. Convoqué par Didier Deschamps à l’occasion du mondial qatari, le ballon d’or 2022 s’est blessé seul au cours d’un entrainement avant le début des matchs de poule. Blessé, l’ancien attaquant Lyonnais n’a p participer à cette prestigieuse compétition et s’est finalement rendu à Madrid pour des soins approfondis.

Des rumeurs ont annoncé le retour de l’international français au Qatar parmi les Bleus, pour la finale de la coupe du monde contre l’Argentine. Interrogé sur la question, le sélectionneur des Bleus a préféré ne pas dire mot concernant l’attaquant français. « Un retour de Benzema contre l’Argentine ? Je ne préfère pas répondre. Question suivante », a répondu Didier Deschamps. Pour lui, il n’en valait pas la peine, l’attaquant madrilène ne sera donc pas au rendez-vous avec les Bleus.

Après cette sortie de son sélectionneur, Benzema n’a pas tardé à répondre sur les réseaux sociaux. « Ça ne m’intéresse pas », a posté l’attaquant et ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. comme si cela ne suffisait pas, Karim Benzema a préféré prendre ses distances avec la Fédération française de football où, il ne semble plus avoir de soutien.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a-t-il posté dans la soirée de ce lundi 19 décembre 2022 sur sa page Facebook officielle. Ainsi, est annoncé le divorce total entre l’équipe nationale de France et Karim Benzema.

Quel parcours pour Karim Benzema en sélection nationale ?

Sous les couleurs de la France, le compagnon de Vinicius Junior en attaque madrilène compte à ce jour 37 réalisations en 97 sélections. Des statistiques faisant de lui, le cinquième meilleur buteur français.

