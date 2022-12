Didier Drogba et Yaya Touré écartés de l'organisation de la CAN 2023 ?

Didier Drogba et Yaya Touré seront-il associés à l’organisation de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) 2023 ? C’est la grosse question que se posent de nombreux observateurs de la scène footballistique ivoirienne.

Didier Drogba et Yaya Touré sont incontestablement les deux meilleurs joueurs de la génération dorée des Éléphants de Côte d’Ivoire. Les deux Ivoiriens sont également considérés comme des légendes pour avoir marqué l’histoire des deux grands clubs européens. Le premier à l’Olympique de Marseille et à Chelsea et le second au FC Barcelone et à Manchester City.

Lors des récentes élections à la FIF (Fédération ivoirienne de football), Yaya Touré, frère cadet de Kolo Touré, a apporté son soutien à Didier Drogba, car selon lui, son ainé avait un programme novateur pour le football ivoirien.

Mais cela n’a pas suffi pour convaincre les 81 votants, puisque l’ancien buteur des Blues a perdu les élections. Toutefois, cette défaite n’a en rien impacté la notoriété de ces deux joueurs qui étaient très en vue lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cependant, force est de constater que ces deux légendes du football ivoirien ne sont pour l’instant pas associées à l’organisation de la CAN 2023 qui se disputera en Côte d’Ivoire. Une situation qui inquiète déjà de nombreux Ivoiriens.

‘’ C’est incompréhensible, jusqu’à présent les légendes du football ivoirien qui font la promotion des autres compétitions internationales dans le monde comme le Qatar ne sont pas appelés ni consultés, ni même associés leur image à la Coupe d’Afrique des nations de football qui va se dérouler dans leur propre pays ! Comment expliquer cela ?", s'interroge un amoureux du ballon rond.

Didier Drogba et Yaya Touré paient-ils pour n'avoir pas soutenu l'actuel président de la FIF, Yacine Idriss Diallo ?