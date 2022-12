Après avoir clashé Mulukuku, Debordo a de profonds regrets

Suite à son boycott de l’émission ‘’Show buzz’’ sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI), l’ex-compagnon de DJ Arafat, Debordo Leekunfa, a présenté ses excuses publiques ce mardi 20 décembre 2022.

Debordo se confond en excuses...

Le "Mimi national", reconnaît son tort et demande pardon à la Nouvelle chaîne ivoirienne. ‘’Je viens par ces écrits empreints d'humilité et de regret présenter mes excuses à la chaîne de télévision NCI. En effet, suite à mon refus d'honorer de ma présence à l'émission de télé '' Show Buzz'', j'ai fait une sortie malencontreuse à l'égard de l'équipe de production de ladite émission’’, a exprimé l’artiste chanteur Debordo .

En effet, alors qu'il était attendu sur le plateau de l'émission Showbuzz animée par Mulukuku DJ, "Opa la Nation" a plutôt fait une publication agressive contre la télévision dirigée par Cheick Yvane. Debordo a même traité le "président de la papoasie" de lâche. Curieusement, le chanteur de couper décaler a supprimé son post quelques minutes plus tard.

Selon l’auteur du titre à succès ‘’Aperitif Yamoukidi’’, cette situation qui a défrayé la chronique, en tout état d'âme, ne l'honore pas. Dorénavant, Patrick Tanguy Séry Digbeu prend conscience de l’exemple qu’il doit être pour la Nation.

‘’Je me suis laissé emporter par mes émotions. Je réitère toutes mes excuses en particulier, à la Direction générale et au personnel de NCI. Nous sommes tous des enfants de la Côte d’Ivoire et nous devons contribuer main dans la main au rayonnement de la musique ivoirienne et de notre culture’’, a-t-il insisté.

Debordo se rachète par une invitation à son concert de la chaîne à son concert. ‘’C'est pour cela j’invite le grand patron (mon pote) à moi et tout son personnel je vous déclare comme mes invités spéciaux du spectacle que j'offre ce dimanche 25 décembre sur l'esplanade du Palais de la culture’’, a-t-il sollicité tout appelant la nation afin de toujours le soutenir.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci