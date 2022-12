Révision électorale-Bangolo : Yoro Séraphin ratisse large pour le RHDP

Yoro Séraphin, cadre de Bangolo et conseiller technique du directeur général du Conseil café-cacao et membre du bureau politique du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), a entamé une vaste campagne de mobilisation et de sensibilisation de la population de Bangolodepuis le 19 novembre 2022.

Révision de la liste électorale : Yoro Séraphin mobilise la population de Bangolo

Yoro Séraphin, cadre de Bangolo et conseiller technique du directeur du Conseil café-cacao, anciennement directeur de campagne associé du président Alassane Ouattara dans le Guemon, est présent sur le terrain dans le département de Bangolo pour sensibiliser les populations à se faire enrôler afin de se faire inscrire sur la liste électorale en prévision des municipales, régionales et présidentielles à venir.

Après avoir tenu plusieurs réunions avec les responsables des structures de base le vendredi 16 décembre 2022 à Gouegui, à qui il a demandé d’investir le terrain pour emmener les populations à se faire enrôler massivement, le cadre du RHDP a pris son bâton de pèlerin pour parcourir plusieurs villages pour surtout inviter les nouveaux majeurs à se faire établir les pièces administratives qui leur permettraient de se faire enrôler et figurer sur la liste électorale pour le bonheur du RHDP. Il faut rappeler que le parti au pouvoir se fixe comme objectif la préservation du fauteuil présidentiel en 2025.

Il a ensuite effectué une tournée d'informations et mobilisation auprès des chefs traditionnels, de 18 associations de femmes de la tribu Gué à Dah au cours d'un giga meeting en présence de plus 5 000 personnes. Yoro Séraphin a aussi demandé aux populations et aux garants des us et coutumes de s'impliquer pour la réussite de l'opération.

''Nous avons une évolution positive au niveau de l’enrôlement des nouveaux majeurs. Notre vœu, c’est que le mouvement s’accélère au cours des deux semaines restantes. Ils doivent se dire qu’ils sont arrivés à l’âge où ils doivent s’intéresser à la vie de leur nation », a-t-il exprimé.

Pour enrôler le maximum de populations et faciliter la collecte de documents administratifs nécessaires au recensement électoral, M. Yoro a expliqué qu'il a contribué à l'enrôlement de plus 3 500 jeunes majeurs. L'homme politique affirme avoir renforcé également les capacités opérationnelles des femmes et des jeunes pour leur permettre de ratisser large les derniers jours.

Après Dah, Yoro Séraphin a rencontré à Bangolo au quartier Dioulabougou, la communauté des ressortissants du nord du pays. Il a énuméré les actions de développement du président de la République dans la région et dans toute la Côte d'Ivoire. Pour lui, la victoire du RHDP aux futures échéances électorales permettra à Alassane Ouattara de continuer son travail de développement de la Côte d'Ivoire.

Drissa Touré, le président des jeunes du quartier a salué la proximité et largesse de l'hôte du jour. Il a fait savoir que grâce à Yoro Séraphin plus de 700 nouveaux majeurs du quartier se sont enrôlés sur la liste électorale. Aussi, a-t-il fait savoir que les militants soutiendront le moment venu celui qui leur a toujours apporté soutien et réconfort.

Toutes les préoccupations relatives au processus d'enrôlement ont été relevées relativement à la lenteur dans la délivrance des actes administratifs. Les militants ont eu l'assurance qu'une réponse satisfaisante a été apportée.

Le périple a continué dans la discrétion, mais efficacement par des rencontres avec des chauffeurs de taxis et taxis motos, les commerçants pour atteindre les objectifs assignés par la hiérarchie du parti au pouvoir.

Mariam Ouattara : afrique-Sur7.ci