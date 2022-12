Bénédiction verrouillé par des médias ivoiriens ? Willy dit tout

Willy, membre du groupe Bénédiction, a fait une sortie surprenante. En effet, le chanteur de zouglou a révélé que des médias ont décidé de ne pas accorder de visibilité à sa formation musicale. Que se passe-t-il réellement ?

Qu’est-ce qui se passe avec Willy Bénédiction ?

Dans un message posté sur sa page Facebook, le chanteur zouglou Willy, membre du groupe Bénédiction, a fait d’étranges révélations sur les raisons pour lesquelles son compagnon et lui ne participent pas aux émissions radio télé ces derniers jours.

"Aujourd'hui, vous ne nous voyez pas faire certaines émissions télés ou radio parce que des chaînes voulaient me programmer pour avoir l'exclusivité d'une émission dans laquelle je devais venir parler des chansons que j'ai écrites pour d'autres artistes. En gros, je devais venir dire que c'est moi qui ai fait ci ou ça. Pour eux c'était une manière de me vendre aux yeux de tous. Chose que j'ai bien appréciée. Mais j'ai poliment refusé de faire ces émissions en leur disant personnellement que ce n’est pas "encore" mon objectif de venir à la télé ou à la radio pour ça et que je préfère qu'on invite mon groupe Bénédiction pour parler de notre actualité. Mais certains ont trouvé que c'était une foutaise de ma part. Du coup, s'ils ne reçoivent pas Willy Bénédiction l'auteur-compositeur ce n’est pas la peine d'espérer une invitation pour le groupe Bénédiction‘’, a révélé Willy Bénédiction qui n'a cité aucun média.

Le chanteur a préféré ne pas dévoiler de noms. Cependant, il a envoyé un message assez fort à ses fans. ‘’ Je ne vais pas donner de nom de télé, ni de radio, ni d'émission pour qu’après on me traite de mouton noir. Je voulais juste mettre au courant nos fans et tous ceux qui nous soutiennent. Ne pas passer en émission télé ou radio, c'est perdre des points, côté communication, mais c'est pas bien grave. Nos vraies gens sont nos appuis. Merci à tous ceux qui partagent nos œuvres et non nos deuils. Dieu est notre promoteur. ", a –t-il ajouté .