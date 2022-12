Maureen Ayité, la queen du Wax, distinguée par la France

Entrepreneur, créatrice de mode, influenceuse, femme au grand cœur, Maureen Ayité s’est distinguée par le rayonnement international qu’elle a donné au tissu « Wax », à travers ses créations vendues sous la marque Nanawax. Son investissement et son excellence ont eu une telle influence à l’international que les autorités françaises viennent de l’élever au rang de Chevalier de l’Ordre des arts et lettres.

Une récompense pour le rayonnement de la culture

À l’occasion de son séjour en Côte d’Ivoire, le 9 décembre 2022, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a remis à Maureen Ayité la médaille de Chevalier des arts et lettres de France.

Cette décoration honorifique française récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

« Je ne connaissais pas cette médaille avant de la recevoir. J'ai appris la nouvelle sur Instagram quand j'ai reçu de nombreux messages de félicitations et après sa publication officielle en France. Mon ambition est de faire honneur à cette distinction, à mes proches, à toutes les personnes qui croient en moi et m'ont poussée à être où je suis aujourd'hui. J’aspire peut-être un jour à atteindre le grade de commandant des Arts et Lettres » a indiqué Maureen interrogée sur le sujet.

Maureen Ayité, la passion du Wax et le cœur sur la main

Franco-béninoise, née à Levallois-Perret (France), Maureen Ayité grandit avec la passion pour le pagne africain qu’elle partage avec sa grand-mère et qui la pousse très jeune à designer ses propres créations.

Après quelques ventes privées qui remportent un franc succès, Maureen décide de lancer sa marque Nanawax. Elle réussit à sortir son épingle du jeu en surfant sur le développement du prêt à porter sur le continent africain et séduit très vite les femmes JCD (jeune cadre dynamique).

Accessibles en ligne en Europe et en Afrique, Nanawax c’est également plus de sept grandes boutiques installées dans les plus grandes villes africaines et une boutique en France. En 2019, sa collection Nanawax occupe la XVIIe place dans la liste des marques préférées en Afrique.

Maureen accorde également une grande importance à l’implication sociale et économique de son entreprise sur le continent. Aussi, une partie des bénéfices de Nanawax est reversée à des orphelinats et à des organisations caritatives.

Elle avait par exemple apporté son soutien en 2020 aux victimes des inondations à Abidjan.

Et, récemment, réalisant lors de sa distribution de cadeaux de Noël 2022 que des enfants handicapés dans un orphelinat, étaient privés de fauteuils roulants, elle a immédiatement lancé un appel aux dons sur ses réseaux sociaux. En 24h, plus de dix mille euros lui ont été envoyés. Reflet de la résonance de ses actions auprès de sa communauté qui lui est très fidèle.