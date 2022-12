3 millions pour s’inscrire au Tchin-Tchinn : Jonathan Morrison se rétracte

Le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, a décidé de reduire les frais d'inscription pour la deuxième édition du Tchin-Tchinn.

Jonathan Morrison : '' nous avons entendu votre appel et vos suggestions ''

Le jeune entrepreneur ivoirien Jonathan Morrison, a animé une conférence de presse ce mardi 20 décembre 2022 à Cocody. Il a dévoilé les grands changements du Tchin-Tchinn 2023. L’ancien petit ami de Maria Mobil a aussi indiqué que, pour la deuxième édition qui mettra en compétition 16 équipes, les frais de participation s’élèvent à 3 millions de F CFA.

‘’Les joueurs auront des licences et des agents la CAM vont s’occuper du suivi des primes et salaires de joueurs pour ne plus que les joueurs soient abusés… Chaque club aura son site internet …. Chaque club a droit à 3 partenaires sans commission du comité d’organisation. Les joueurs seront logés au frais du CAM pendant la compétition, la récompense est de 100 millions (40 millions à l’équipe et 60 millions pour les travaux dans la commune) ‘’, a ajouté Jonathan Morrison.

Ces informations, dévoilées par Jonathan Morrison, ont suscité de chaudes discussions sur la toile. Certains internautes estimaient que les frais de participation sont trop élevés. Tandis que d’autres, ont tout simplement adressé leurs encouragements au jeune entrepreneur.

Mais finalement, Jonathan Morrison est revenu sur sa décision, et a finalement réduit le montant d'inscription.

''Chers amis, nous avons entendu votre appel et vos suggestions. Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer que la caution pour le post de PR de Club passe à 1 500 000 F CFA. '', lit-on dans un message posté sur la page Facebook de ladite compétition.

Joint au téléphone, Jonathan Morrison nous a confirmé que c'est bien les frais d'inscription estimé à trois millions de F CFA qui ont été réduits.