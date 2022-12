Fêtes de fin d’année : Dominique Ouattara lance l’illumination d’Abidjan

La Première dame Dominique Ouattara a procédé au lancement de l’illumination de la ville d’Abidjan appelé « Abidjan ville lumière », le mardi 20 décembre 2022, sur l’avenue Jean Paule II qui jouxte la Cathédrale Saint Paul d’Abidjan.

Dominique Ouattara présente au lancement de l’illumination de la ville d’Abidjan

L’évènement « Abidjan ville lumière » est organisé depuis onze (11) ans par le District Autonome d’Abidjan. Cette année, il est placé sous le thème « Côte d’Ivoire solidaire et unie ».

C’est désormais une tradition, le lancement de l’illumination de la ville d’Abidjan marque le début de la célébration des fêtes de fin d’année. Il permet aux Ivoiriens d’aborder le cap de ces festivités dans la gaieté et la joie.

Profitant du cadre de cette cérémonie d’illumination, la Première dame a donné le top départ de la distribution de vivres aux populations vulnérables afin de leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Ainsi, l’épouse du chef de l’État a offert symboliquement des vivres d’une valeur de 11 200 000 F CFA à dix (10) familles vulnérables de la commune du Plateau.

La semaine prochaine, cette caravane de solidarité initiée par le président de la République va visiter les familles vulnérables de l’ensemble des treize (13) communes du District Autonome d’Abidjan afin de leur permettre de passer en toute dignité les fêtes de fin d’année.

Prenant la parole, la Première dame a tenu à mettre en exergue la dimension symbolique de la solidarité liée à l’illumination de la ville d’Abidjan.

« La cérémonie d’illumination de la ville d’Abidjan est certes un rendez-vous festif qui souligne avec éclat, la magie des fêtes de fin d’année. Mais c’est aussi et surtout, une nouvelle occasion d’exprimer notre solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. C’est conscient de cette nécessité, que les organisateurs de ce bel évènement, l’ont placé sous le thème : « Côte d’Ivoire solidaire et unie », pour cette année 2022. Bien plus qu’un simple symbole, ce thème incite à la recherche d’une vraie solidarité et d’une réelle cohésion sociale entre les différentes communautés qui coexistent depuis toujours au sein de notre chère Côte d’Ivoire », a soutenu la Première dame Dominique Ouattara.

C’est donc dans cet élan de solidarité, selon l’épouse du chef de l’État que des familles vulnérables vont recevoir des dons en vivre afin de leur permettre de passer en toute sérénité les fêtes de fin d’année.

En outre, la marraine de l’évènement a révélé également que le District Autonome d’Abidjan procédera au lancement des traditionnels feux d’artifices placés cette année sous le thème « La magie des vœux ». Pour finir, la Mme Ouattara a terminé en souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année à ses concitoyens.

Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du District Autonome d’Abidjan, a remercié la Première dame pour son soutien inlassable pour la réussite de cet évènement depuis onze (11) ans. Il a révélé tous les sens symboliques de la lumière. Pour ce dernier, au-delà de l’aspect purement festive, l’illumination de la ville d’Abidjan est un vecteur de tourisme.

Jacques Ehouo, laire de la commune du Plateau s’est, quant à lui, réjoui du choix de sa commune pour le lancement de l’illumination de la ville d’Abidjan.