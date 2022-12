Affaire Peter 007 : Hamond Chic deballe tout et accuse Life TV

Le 29 novembre 2022, soit au lendemain de l’arrestation de l’activiste politique Niangoran Assalé Pierre dit Peter 007, coach Hamond Chic, surnommée la "Daïshi des coaches" s’est fait tacler à la suite de l’arrestation de son invité. L’animatrice et tous les dirigeants de Life TV ont été indexés comme étant des complices de l’arrestation de l’ancien compagnon d’Emmanuelle Keita. Après avoir rejoint la France à la fin de la deuxième saison de l’émission, la coach matrimoniale a décidé de réagir.

Les dirigeants de Life TV sont les seuls responsables de l’affaire Peter 007, selon la coach Hamond Chic

La coach des coachs a fait un direct où elle se désengage totalement de la venue de l’activiste, mais également de ses dires. La direction de la télé l'aurait obligée à recevoir Peter 007. Selon ses dires, elle n’est pas responsable des invités, ni de certaines questions osées qu’elle pose aux invités. C’est la chaîne de Fabrice Sawegnon qui se charge de tout cela.

Plus de deux semaines après cet événement, l’animatrice Coach Hamond Chic avait gardé le silence. Cependant, elle a clarifié les choses dans un direct ce 21 décembre 2022. Selon elle, elle a juste créé un concept, mais les invitations pour son émission (NDLR, Allô Caviar) ne viennent pas d’elle.

‘’… Quand on m’a annoncé l’arrivée de Peter, je savais qu’il devait arriver, mais avant même qu’il n’arrive, je n’étais pas pour, mais c’est la télé ; la télé, c’est comme ça, on dit tes émotions, tu les mets de côté et la télé, c’est une autre réalité. Vous avez vu que le jour même de l’émission, je n’ai pas publié l’affiche de Peter. Pourquoi je publie l’affiche de tout le monde et lui, je n’affiche pas son affiche ? Parce que je n’étais pas pour je ne voulais pas de lui sur mon plateau…’’, a déclaré Hamond Chic.

Approfondissant son point de vue, Coach Hamond Chic a déclaré ne pas être une personne à scandales et son émission ne m’immisce pas das dans les histoires de couples, mais elle donne plutôt des conseils à leurs demandes. L’invitation de Peter 007 n’était donc qu’une exigence de sa hiérarchie : ‘’C’est la télé, je suis obligée de faire ce qu’on me demande…’’ a-t-elle conclu.

Pour attester ses dires, Coach Hamond Chic précise que contrairement à ses habitudes, elle n’avait pas relayé l’affiche de l’émission concernant l’ex-fiancé d’Emmanuelle Keita. D’ailleurs, elle dit avoir défendu la Queen d’EKland.

