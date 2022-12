Bangolo : L'ONG "PARDON EST MIEUX" soulage mamans et enfants de Bangolo

Dans le cadre de ses actions sociales, l'ONG PARDON EST MIEUX, dirigée par l'ex-athlète international ivoirien, Serge Doh, a organisé son traditionnel Arbre de Noël à l’endroit de plus de 350 enfants de la commune de Bangolo et environs.

Bangolo : Serge Doh offre des cadeaux à 350 enfants de la commune et ses environs

Pour Serge Doh, c'est toujours avec fierté que l'ONG PARDON EST MIEUX offre des cadeaux aux enfants de Bangolo afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année comme tous les autres enfants du monde.

"Cette activité qui a été instituée par le président Serge Doh vise essentiellement à véhiculer au niveau des tout-petits, l'idéologie de l'ONG qui est le pardon, le vivre ensemble, la cohésion sociale, le travail, l'excellence, le respect la non violence et l'amour du prochain", explique Florence Nessemou.

Pour la coordinatrice régionale, il était tout à fait nécessaire de donner du sourire aux tout-petits en cette période de Noël, d'encourager les mamans qui les éduquent et de faire connaître l'ONG PARDON EST MIEUX à travers ses activités.

La 3e édition de cette fête a permis de donner des jouets et de la joie à des enfants défavorisés, marginalisés ou vulnérables dont l’âge varie entre un (1) et douze (12) ans. Plusieurs mamans ont également reçu des kits alimentaires pour leur permettre de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.

C’était là, une autre occasion pour ces mamans bénéficiaires des dons de l'ONG PARDON EST MIEUX, de s'échanger des voeux de bonheur et de santé, de témoigner de la fraternité et de l’entente qui existent entre tous les fils et filles de la localité de Bangolo.