Côte d'Ivoire : Dominique Ouattara initie des arbres de Noël éclatés

Pour les fêtes de fin d'année 2022, la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, s'engage à offrir des cadeaux à près de 15 000 enfants, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

Dominique Ouattara va offrir des cadeaux à 15 000 enfants la Côte d’Ivoire

Les jardins du Palais présidentiel d'Abidjan-Plateau ont accueilli environ 3 000 enfants venus de divers horizons à travers le district d'Abidjan, pour le traditionnel arbre de Noël organisé par la Fondation Children Of Africa. Selon la Première Dame, Dominique Ouattara, la période de Noël est le symbole de l’amour, de la joie et du partage.

C’est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leurs familles. D'où l'organisation, chaque année, des arbres de Noël pour les enfants, afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. "Il s’agit d’un moment exceptionnel, durant lequel chacun peut s’amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux ; dans ces magnifiques jardins du Palais présidentiel transformés pour l’occasion en un immense parc d’attraction.

"Cet après-midi, ce sont au total 3 000 enfants que nous recevons, pour célébrer la magie de Noël et passer un moment inoubliable", s'est réjouie la présidente fondatrice de la Fondation Children Of Africa. Soucieuse de voir heureux, tous les enfants de la Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara dit avoir prévu des arbres de Noël éclatés dans les régions de Côte d’Ivoire.

Ce sont en tout, 12 000 enfants qui pourront ainsi profiter de la joie de Noël tout près de chez eux, rassure la First Lady. Au total, ce sont comme chaque année, 15 000 enfants qui bénéficieront de l’arbre de Noël de la Fondation Children of Africa pour cette année 2022, et repartiront avec de nombreux cadeaux et des souvenirs pleins les yeux, dit-elle.